https://crimea.ria.ru/20241119/uchastnikam-svo-mogut-spisat-dolgi-po-kreditam-do-10-millionov-rubley-1141976533.html

Участникам СВО могут списать долги по кредитам до 10 миллионов рублей

Участникам СВО могут списать долги по кредитам до 10 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Участникам СВО могут списать долги по кредитам до 10 миллионов рублей

Некоторым участникам СВО смогут списать долги по кредитам при заключении контракта с 1 декабря 2024 года. Соответствующий законопроект во втором и третьем... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T16:57

2024-11-19T16:57

2024-11-19T16:57

государственная дума рф

кредит

долги

закон и право

помощь бойцам сво

участники сво

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/14/1120931000_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c0c9f82ffd292445591ede186c50b13.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Некоторым участникам СВО смогут списать долги по кредитам при заключении контракта с 1 декабря 2024 года. Соответствующий законопроект во втором и третьем чтениях приняла Госдума РФ, пишет РИА Новости.Речь идет о просроченных кредитах, по которым до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности и было возбуждено исполнительное производство.Уточняется перечень оснований приостановления исполнительного производства полностью или частично в отношении должника-гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, например, если такое лицо: Предлагается аннулировать обязательства по кредитным договорам, если военнослужащий был удостоен госнаграды в ходе СВО. Поводом для списания также может стать увольнение по достижении предельного возраста службы, по истечении срока службы по призыву или контракту и по состоянию здоровья при признании негодным к службе в связи с увечьем (ранение, травма, контузия) или заболеванием, полученными при выполнении боевых задач в зоне СВО.Кредитные каникулыТакже уточняются положения о предоставлении мобилизованным и контрактникам, принимающим участие в СВО, кредитных каникул. По действующему сейчас закону срок льготного периода по исполнению военнослужащим или членами его семьи своих обязательств по кредитным договорам может равняться сроку мобилизации, сроку действия контракта или сроку участия военнослужащего в СВО, увеличенному на 30 дней. Новые нормы увеличивают период после окончания контракта или мобилизации до 180 дней. При этом обратиться за кредитными каникулами военнослужащий должен до 31 декабря 2024 года.Взыскание исполнительского сбораКроме того, принята норма, которая освободит участников СВО от взыскания исполнительского сбора, когда производство возбуждено по исполнительным документам.В настоящее время исполнительное производство в отношении участников СВО приостанавливается, но от исполнительского сбора они не освобождены. Этот сбор составляет 7% от взыскиваемой суммы или имущества, на которое наложено взыскание.Закон вступает в силу с 1 декабря 2024 года.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении выплат для получивших инвалидность бойцов спецоперации до 4 миллионов рублей.Если увечье получено в период с 24 февраля 2022 года до даты вступления в силу указа, выплата производится Государственным фондом поддержки участников военной операции "Защитники Отечества" с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении этого увечья.Указ вступил в силу 14 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВОВоенные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиляВ Крыму участники СВО могут получить льготы без удостоверения ветерана

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, кредит, долги, закон и право, помощь бойцам сво, участники сво, россия, новости