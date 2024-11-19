https://crimea.ria.ru/20241119/boi-v-kurskoy-oblasti--aktualnye-dannye-minoborony-1141973480.html

Бои в Курской области – актуальные данные Минобороны

Бои в Курской области – актуальные данные Минобороны - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Бои в Курской области – актуальные данные Минобороны

За сутки боев в Курской области уничтожено еще 320 боевиков ВСУ, а также военная техника врага, в том числе западного производства. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T15:49

2024-11-19T15:49

2024-11-19T15:49

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

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россия

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. За сутки боев в Курской области уничтожено еще 320 боевиков ВСУ, а также военная техника врага, в том числе западного производства. Об этом сообщили в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" разбили формирования врага в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Лебедевка, Леонидово, Нижний Клин и Новоивановка.Кроме того, ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Богдановка, Дарьино, Мартыновка, Мирный, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Плехово, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное, а также Басовка и Журавка в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 33990 военнослужащих, 215 танков, 141 боевую машину пехоты, 116 бронетранспортеров, 1190 боевых бронированных машин, 968 автомобилей, 294 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 67 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли больше 32 тысяч боевиков в Курской областиБои в Курской области – актуальные данные МинобороныВ Курской области отражено 11 контратак ВСУ – наступление продолжается

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, россия, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу