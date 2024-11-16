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Бои в Курской области – актуальные данные Минобороны - РИА Новости Крым, 16.11.2024
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Бои в Курской области – актуальные данные Минобороны
Бои в Курской области – актуальные данные Минобороны - РИА Новости Крым, 16.11.2024
Бои в Курской области – актуальные данные Минобороны
За сутки боев в Курской области уничтожено еще 255 боевиков ВСУ, а также военная техника врага, в том числе западного производства. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T15:02
2024-11-16T15:17
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. За сутки боев в Курской области уничтожено еще 255 боевиков ВСУ, а также военная техника врага, в том числе западного производства. Об этом сообщили в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" разбили формирования врага в районах населенных пунктов Александрия, Дарьино, Мартыновка, Марьевка, Николаево-Дарьино, Погребки и Свердликово.Кроме того, ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Лебедевка, Новоивановка, Свердликово и Черкасское Поречное."За сутки потери ВСУ составили 255 военнослужащих, уничтожены три бронетранспортера, боевая бронированная машина, семь автомобилей, зенитный ракетный комплекс, 152-мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении военного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 32 930 военнослужащих, 213 танков, 136 боевых машин пехоты, 115 бронетранспортеров, 1167 боевых бронированных машин, 284 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 65 станций РЭБ, одну установку разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли больше 32 тысяч боевиков в Курской областиВ Курской области ВСУ потеряли уже более 32 тысяч человекВ Курской области отражено 11 контратак ВСУ – наступление продолжается
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Бои в Курской области – актуальные данные Минобороны

В боях в Курской области ВСУ за сутки потеряли 255 боевиков

15:02 16.11.2024 (обновлено: 15:17 16.11.2024)
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. За сутки боев в Курской области уничтожено еще 255 боевиков ВСУ, а также военная техника врага, в том числе западного производства. Об этом сообщили в Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" разбили формирования врага в районах населенных пунктов Александрия, Дарьино, Мартыновка, Марьевка, Николаево-Дарьино, Погребки и Свердликово.
Кроме того, ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Лебедевка, Новоивановка, Свердликово и Черкасское Поречное.
"За сутки потери ВСУ составили 255 военнослужащих, уничтожены три бронетранспортера, боевая бронированная машина, семь автомобилей, зенитный ракетный комплекс, 152-мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении военного ведомства.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 32 930 военнослужащих, 213 танков, 136 боевых машин пехоты, 115 бронетранспортеров, 1167 боевых бронированных машин, 284 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 65 станций РЭБ, одну установку разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин.
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