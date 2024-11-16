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Силы ПВО сбили больше ста украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 16.11.2024
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Силы ПВО сбили больше ста украинских беспилотников
Силы ПВО сбили больше ста украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 16.11.2024
Силы ПВО сбили больше ста украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили больше ста украинских беспилотников и американские реактивные снаряды. Об этом в субботу сообщили в... РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T13:17
2024-11-16T13:17
пво
министерство обороны рф
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
himars
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили больше ста украинских беспилотников и американские реактивные снаряды. Об этом в субботу сообщили в Минобороны."Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказано в сводке военного ведомства.В ночь на субботу над Крымом, а также Калужской, Курской, Брянской и Белгородской областями были уничтожены 34 беспилотника. Утром губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что беспилотник взорвался на окраине города Людиново. В результате никто не пострадал, но были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и несколько автомобилей.Еще один вражеский БПЛА уничтожили и над Липецкой областью. По данным губернатора региона Игоря Артамонова, на месте падения обломков работают специалисты. Беспилотник упал вдали от гражданских объектов.Также утром был уничтожен дрон над Воронежской областью. Его осколки упали на территорию нежилого объекта. Никто не пострадал.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 35 960 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 343 танка и других боевых бронированных машин, 1489 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17 972 орудия полевой артиллерии и минометов, 28 437 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Славянска-на-Кубани – дроны ВСУ пытались атаковать районИз-за угрозы падения беспилотников на Кубани ввели особый режимНовая база НАТО в Польше: чем оснащена и как Россия ответит на угрозу
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Новости
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РИА Новости Крым
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пво, министерство обороны рф, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), himars
Силы ПВО сбили больше ста украинских беспилотников

Силы ПВО сбили 102 украинских дрона и 4 американских снаряда HIMARS

13:17 16.11.2024
 
© РИА Новости . В. Борисенко / Перейти в фотобанкМобильная многоканальная зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300ПМ
Мобильная многоканальная зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300ПМ - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . В. Борисенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили больше ста украинских беспилотников и американские реактивные снаряды. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказано в сводке военного ведомства.
В ночь на субботу над Крымом, а также Калужской, Курской, Брянской и Белгородской областями были уничтожены 34 беспилотника. Утром губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что беспилотник взорвался на окраине города Людиново. В результате никто не пострадал, но были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и несколько автомобилей.
Еще один вражеский БПЛА уничтожили и над Липецкой областью. По данным губернатора региона Игоря Артамонова, на месте падения обломков работают специалисты. Беспилотник упал вдали от гражданских объектов.
Также утром был уничтожен дрон над Воронежской областью. Его осколки упали на территорию нежилого объекта. Никто не пострадал.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 35 960 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 343 танка и других боевых бронированных машин, 1489 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17 972 орудия полевой артиллерии и минометов, 28 437 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ПВОМинистерство обороны РФНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)HIMARS
 
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