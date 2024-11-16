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Над Крымом сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 16.11.2024
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Над Крымом сбили беспилотник
Над Крымом сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 16.11.2024
Над Крымом сбили беспилотник
Силы противовоздушной обороны пресекли попытку беспилотной атаки на Крым и еще четыре региона России. В течение ночи были уничтожены 34 беспилотника, сообщили в РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T07:49
2024-11-16T08:09
министерство обороны рф
крым
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
калужская область
курская область
брянская область
белгородская область
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны пресекли попытку беспилотной атаки на Крым и еще четыре региона России. В течение ночи были уничтожены 34 беспилотника, сообщили в Минобороны.Попытки атаки отражены над Крымом, Калужской областью и в приграничье. Утром в субботу губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что беспилотник взорвался на окраине города Людиново. В результате никто не пострадал, но были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и несколько автомобилей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, крым, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, калужская область, курская область, брянская область, белгородская область, пво, новости, новости крыма
Над Крымом сбили беспилотник

Над Крымом и еще четырьмя регионами России сбили 34 беспилотника - Минобороны

07:49 16.11.2024 (обновлено: 08:09 16.11.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны пресекли попытку беспилотной атаки на Крым и еще четыре региона России. В течение ночи были уничтожены 34 беспилотника, сообщили в Минобороны.
Попытки атаки отражены над Крымом, Калужской областью и в приграничье.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотника. Двадцать БПЛА сбиты над территорией Курской области, одиннадцать – над Брянской и по одному дрону сбито над территориями Республики Крым, Белгородской и Калужской областей", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Утром в субботу губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что беспилотник взорвался на окраине города Людиново. В результате никто не пострадал, но были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и несколько автомобилей.
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Министерство обороны РФКрымБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьКалужская областьКурская областьБрянская областьБелгородская областьПВОНовостиНовости Крыма
 
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