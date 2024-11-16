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Над Крымом сбили беспилотник

Над Крымом сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 16.11.2024

Над Крымом сбили беспилотник

Силы противовоздушной обороны пресекли попытку беспилотной атаки на Крым и еще четыре региона России. В течение ночи были уничтожены 34 беспилотника, сообщили в РИА Новости Крым, 16.11.2024

2024-11-16T07:49

2024-11-16T07:49

2024-11-16T08:09

министерство обороны рф

крым

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

калужская область

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брянская область

белгородская область

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны пресекли попытку беспилотной атаки на Крым и еще четыре региона России. В течение ночи были уничтожены 34 беспилотника, сообщили в Минобороны.Попытки атаки отражены над Крымом, Калужской областью и в приграничье. Утром в субботу губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что беспилотник взорвался на окраине города Людиново. В результате никто не пострадал, но были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и несколько автомобилей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

калужская область

курская область

брянская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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