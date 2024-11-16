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Над Крымом сбили беспилотник
Над Крымом сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 16.11.2024
Над Крымом сбили беспилотник
Силы противовоздушной обороны пресекли попытку беспилотной атаки на Крым и еще четыре региона России. В течение ночи были уничтожены 34 беспилотника, сообщили в РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T07:49
2024-11-16T07:49
2024-11-16T08:09
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны пресекли попытку беспилотной атаки на Крым и еще четыре региона России. В течение ночи были уничтожены 34 беспилотника, сообщили в Минобороны.Попытки атаки отражены над Крымом, Калужской областью и в приграничье. Утром в субботу губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что беспилотник взорвался на окраине города Людиново. В результате никто не пострадал, но были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и несколько автомобилей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, крым, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, калужская область, курская область, брянская область, белгородская область, пво, новости, новости крыма
Над Крымом сбили беспилотник
Над Крымом и еще четырьмя регионами России сбили 34 беспилотника - Минобороны
07:49 16.11.2024 (обновлено: 08:09 16.11.2024)