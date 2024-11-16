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На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия – персонал готов к реагированию - РИА Новости Крым, 16.11.2024
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На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия – персонал готов к реагированию
На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия – персонал готов к реагированию - РИА Новости Крым, 16.11.2024
На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия – персонал готов к реагированию
На Запорожской атомной электростанции в субботу отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ "Днепровская". Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T10:13
2024-11-16T10:27
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
аэс
новости
атомная энергетика
электросети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. На Запорожской атомной электростанции в субботу отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ "Днепровская". Об этом сообщается в Telegram-канале станции.Сейчас все блоки станции находятся в состоянии "холодный останов". Оборудование обслуживается в соответствии с установленными регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности, напомнили в пресс-службе.Также уточняется, что уровень радиации на станции и прилегающей территории соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.Запорожская АЭС находится рядом Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.13 ноября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью немецкому агентству "Дойче Прессе-Агентур" высказалсяпо поводу сроков пребывания представителей Секретариата Агентства на Запорожской АЭС, являющейся, как известно, российским ядерным энергетическим объектом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ответили Гросси на заявление о сроках пребывания на ЗАЭССтали известны подробности о погибшем при ударе ВСУ по центру ЭнергодараБоевики пытались сорвать ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС
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РИА Новости Крым
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, аэс, новости, атомная энергетика, электросети
На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия – персонал готов к реагированию

На Запорожской АЭС отключена высоковольтная линия

10:13 16.11.2024 (обновлено: 10:27 16.11.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Энергодаре
Повседневная жизнь в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. На Запорожской атомной электростанции в субботу отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ "Днепровская". Об этом сообщается в Telegram-канале станции.
"На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ "Днепровская". Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ "Ферросплавная -1". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию", - говорится в сообщении.
Сейчас все блоки станции находятся в состоянии "холодный останов". Оборудование обслуживается в соответствии с установленными регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности, напомнили в пресс-службе.
Также уточняется, что уровень радиации на станции и прилегающей территории соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.
Запорожская АЭС находится рядом Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.
13 ноября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью немецкому агентству "Дойче Прессе-Агентур" высказалсяпо поводу сроков пребывания представителей Секретариата Агентства на Запорожской АЭС, являющейся, как известно, российским ядерным энергетическим объектом.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьАЭСНовостиАтомная энергетикаЭлектросети
 
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