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Боевики пытались сорвать ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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Боевики пытались сорвать ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Боевики пытались сорвать ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Боевики пытались сорвать ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Вооруженные силы Украины попытались поставить под угрозу жизнь наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции и сорвать очередную ротацию... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T17:46
2024-11-05T17:46
заэс (запорожская атомная электростанция)
магатэ
министерство обороны рф
происшествия
запорожская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины попытались поставить под угрозу жизнь наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции и сорвать очередную ротацию экспертов международной организации. Об этом сообщает Минобороны России.По данным военного ведомства, накануне проведения очередной ротации наблюдателей МАГАТЭ на атомной электростанции ВСУ подвергли массированному обстрелу часть пути, по которому следует миссия на территорию станции. В составе миссии прибыли четыре инспектора.Вооруженные силы РФ обеспечили безопасное продвижение колонны через поврежденный участок дороги и довезли экспертов на станцию.Накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что одной из приоритетных целей вторжения ВСУ на территорию Курской области в августе этого года был захват Курской атомной электростанции.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад готовил диверсантов для атак на атомные станции РоссииНа Запорожской АЭС отключилась линия энергоснабженияВозле Запорожской АЭС сбит беспилотник
заэс (запорожская атомная электростанция)
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заэс (запорожская атомная электростанция), магатэ, министерство обороны рф, происшествия, запорожская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Боевики пытались сорвать ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Украинские войска попытались сорвать ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС

17:46 05.11.2024
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЛоготип на въезде на территорию Запорожской АЭС
Логотип на въезде на территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины попытались поставить под угрозу жизнь наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции и сорвать очередную ротацию экспертов международной организации. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным военного ведомства, накануне проведения очередной ротации наблюдателей МАГАТЭ на атомной электростанции ВСУ подвергли массированному обстрелу часть пути, по которому следует миссия на территорию станции. В составе миссии прибыли четыре инспектора.
"В результате обстрела было значительно повреждено дорожное полотно. Своими действиями командование ВСУ пыталось поставить под угрозу жизнь и безопасность экспертов и сорвать проведение ротации", - говорится в сообщении.
Вооруженные силы РФ обеспечили безопасное продвижение колонны через поврежденный участок дороги и довезли экспертов на станцию.
Накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что одной из приоритетных целей вторжения ВСУ на территорию Курской области в августе этого года был захват Курской атомной электростанции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)МАГАТЭМинистерство обороны РФПроисшествияЗапорожская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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