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В Крыму собака провалилась в двухметровый колодец с водой - РИА Новости Крым, 16.11.2024
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В Крыму собака провалилась в двухметровый колодец с водой
В Крыму собака провалилась в двухметровый колодец с водой - РИА Новости Крым, 16.11.2024
В Крыму собака провалилась в двухметровый колодец с водой
В поселке городского типа Ленино в Крыму помощь спасателей понадобилась собаке. Животное провалилось в колодец, наполненный водой и мусором. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T14:20
2024-11-16T14:20
крым
мчс крыма
животные
ленинский район
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В поселке городского типа Ленино в Крыму помощь спасателей понадобилась собаке. Животное провалилось в колодец, наполненный водой и мусором. Об этом сообщили в республиканском МЧС.Отмечается, что глубина колодца составляла два с половиной метра. На помощь питомцу выехали сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Ялты провалилась в подвал и провела там суткиСила шестерых у одного: как работают в Крыму горные спасателиТянули лебедками: в Крыму бык провалился в подвал
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крым, мчс крыма, животные, ленинский район, общество, новости крыма, происшествия
В Крыму собака провалилась в двухметровый колодец с водой

В Крыму спасатели вытащили собаку из двухметрового колодца

14:20 16.11.2024
 
© МЧС Республики КрымВ Ленино собака провалилась в двухметровый колодец
В Ленино собака провалилась в двухметровый колодец
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В поселке городского типа Ленино в Крыму помощь спасателей понадобилась собаке. Животное провалилось в колодец, наполненный водой и мусором. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
Отмечается, что глубина колодца составляла два с половиной метра. На помощь питомцу выехали сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".
"Спасатели при помощи трехколенной лестницы достали собачку и передали ее хозяину. Животное не пострадало", - заверили спасатели.
© МЧС Республики КрымВ Ленино собака провалилась в двухметровый колодец
В Ленино собака провалилась в двухметровый колодец
© МЧС Республики Крым
В Ленино собака провалилась в двухметровый колодец
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