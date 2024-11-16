https://crimea.ria.ru/20241116/v-krymu-sobaka-provalilas-v-dvukhmetrovyy-kolodets-s-vodoy-1141902282.html

В Крыму собака провалилась в двухметровый колодец с водой

В Крыму собака провалилась в двухметровый колодец с водой - РИА Новости Крым, 16.11.2024

В Крыму собака провалилась в двухметровый колодец с водой

В поселке городского типа Ленино в Крыму помощь спасателей понадобилась собаке. Животное провалилось в колодец, наполненный водой и мусором. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.11.2024

2024-11-16T14:20

2024-11-16T14:20

2024-11-16T14:20

крым

мчс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В поселке городского типа Ленино в Крыму помощь спасателей понадобилась собаке. Животное провалилось в колодец, наполненный водой и мусором. Об этом сообщили в республиканском МЧС.Отмечается, что глубина колодца составляла два с половиной метра. На помощь питомцу выехали сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Ялты провалилась в подвал и провела там суткиСила шестерых у одного: как работают в Крыму горные спасателиТянули лебедками: в Крыму бык провалился в подвал

https://crimea.ria.ru/20231022/v-krymu-muzhchina-s-rebenkom-provalilsya-v-lyuk--prokuratura-nachala-proverku-1132249130.html

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ленинский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мчс крыма, животные, ленинский район, общество, новости крыма, происшествия