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В Крыму собака провалилась в двухметровый колодец с водой
В Крыму собака провалилась в двухметровый колодец с водой - РИА Новости Крым, 16.11.2024
В Крыму собака провалилась в двухметровый колодец с водой
В поселке городского типа Ленино в Крыму помощь спасателей понадобилась собаке. Животное провалилось в колодец, наполненный водой и мусором. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T14:20
2024-11-16T14:20
2024-11-16T14:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В поселке городского типа Ленино в Крыму помощь спасателей понадобилась собаке. Животное провалилось в колодец, наполненный водой и мусором. Об этом сообщили в республиканском МЧС.Отмечается, что глубина колодца составляла два с половиной метра. На помощь питомцу выехали сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Ялты провалилась в подвал и провела там суткиСила шестерых у одного: как работают в Крыму горные спасателиТянули лебедками: в Крыму бык провалился в подвал
https://crimea.ria.ru/20231022/v-krymu-muzhchina-s-rebenkom-provalilsya-v-lyuk--prokuratura-nachala-proverku-1132249130.html
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крым, мчс крыма, животные, ленинский район, общество, новости крыма, происшествия
В Крыму собака провалилась в двухметровый колодец с водой
В Крыму спасатели вытащили собаку из двухметрового колодца