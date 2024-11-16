https://crimea.ria.ru/20241116/vo-frantsii-zakhvatili-zalozhnikov-v-restorane-nedaleko-ot-parizha---smi-1141904679.html

Во Франции захватили заложников в ресторане недалеко от Парижа - СМИ

Во Франции захватили заложников в ресторане недалеко от Парижа - СМИ - РИА Новости Крым, 16.11.2024

Во Франции захватили заложников в ресторане недалеко от Парижа - СМИ

Посетители ресторана в городе Исси-ле-Мулино недалеко от Парижа попали в заложники, полиция направилась на место, район оцеплен, передает BFM TV. РИА Новости Крым, 16.11.2024

2024-11-16T16:28

2024-11-16T16:28

2024-11-16T16:56

франция

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происшествия

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заложники

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости Крым. Посетители ресторана в городе Исси-ле-Мулино недалеко от Парижа попали в заложники, полиция направилась на место, район оцеплен, передает BFM TV.Полиция оцепила район и окружает ресторан, расположенный в нескольких десятках метров от парижской кольцевой дороги, На место приехал отряд спецназначения парижской полиции BRI, отмечает телеканал.

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париж

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, париж, происшествия, новости, терроризм, заложники