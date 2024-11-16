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Во Франции захватили заложников в ресторане недалеко от Парижа - СМИ
Во Франции захватили заложников в ресторане недалеко от Парижа - СМИ - РИА Новости Крым, 16.11.2024
Во Франции захватили заложников в ресторане недалеко от Парижа - СМИ
Посетители ресторана в городе Исси-ле-Мулино недалеко от Парижа попали в заложники, полиция направилась на место, район оцеплен, передает BFM TV. РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T16:28
2024-11-16T16:28
2024-11-16T16:56
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заложники
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости Крым. Посетители ресторана в городе Исси-ле-Мулино недалеко от Парижа попали в заложники, полиция направилась на место, район оцеплен, передает BFM TV.Полиция оцепила район и окружает ресторан, расположенный в нескольких десятках метров от парижской кольцевой дороги, На место приехал отряд спецназначения парижской полиции BRI, отмечает телеканал.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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франция, париж, происшествия, новости, терроризм, заложники
Во Франции захватили заложников в ресторане недалеко от Парижа - СМИ
Во Франции захватили заложников в ресторане недалеко от Парижа - СМИ
16:28 16.11.2024 (обновлено: 16:56 16.11.2024)