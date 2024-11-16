Рейтинг@Mail.ru
Во Франции захватили заложников в ресторане недалеко от Парижа - СМИ - РИА Новости Крым, 16.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241116/vo-frantsii-zakhvatili-zalozhnikov-v-restorane-nedaleko-ot-parizha---smi-1141904679.html
Во Франции захватили заложников в ресторане недалеко от Парижа - СМИ
Во Франции захватили заложников в ресторане недалеко от Парижа - СМИ - РИА Новости Крым, 16.11.2024
Во Франции захватили заложников в ресторане недалеко от Парижа - СМИ
Посетители ресторана в городе Исси-ле-Мулино недалеко от Парижа попали в заложники, полиция направилась на место, район оцеплен, передает BFM TV. РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T16:28
2024-11-16T16:56
франция
париж
происшествия
новости
терроризм
заложники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111170/95/1111709509_0:39:765:469_1920x0_80_0_0_ebae1b65b2228e573986e487df5671bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости Крым. Посетители ресторана в городе Исси-ле-Мулино недалеко от Парижа попали в заложники, полиция направилась на место, район оцеплен, передает BFM TV.Полиция оцепила район и окружает ресторан, расположенный в нескольких десятках метров от парижской кольцевой дороги, На место приехал отряд спецназначения парижской полиции BRI, отмечает телеканал.
франция
париж
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111170/95/1111709509_45:0:721:507_1920x0_80_0_0_194a6e4912f70bbe2173f0da02a65229.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
франция, париж, происшествия, новости, терроризм, заложники
Во Франции захватили заложников в ресторане недалеко от Парижа - СМИ

Во Франции захватили заложников в ресторане недалеко от Парижа - СМИ

16:28 16.11.2024 (обновлено: 16:56 16.11.2024)
 
© Fotolia / joseph hilfigerПолиция Франции. Архивное фото
Полиция Франции. Архивное фото
© Fotolia / joseph hilfiger
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости Крым. Посетители ресторана в городе Исси-ле-Мулино недалеко от Парижа попали в заложники, полиция направилась на место, район оцеплен, передает BFM TV.

"Хозяин ресторана в Исси-Ле-Мулино забаррикадировался в здании, где находится его заведение, в субботу в полдень. Он удерживает несколько своих сотрудников", — говорится в сообщении.

Полиция оцепила район и окружает ресторан, расположенный в нескольких десятках метров от парижской кольцевой дороги, На место приехал отряд спецназначения парижской полиции BRI, отмечает телеканал.
 
ФранцияПарижПроисшествияНовостиТерроризмЗаложники
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:16Петербургу грозит сильное наводнение - защитную дамбу перекрыли
17:42В Крыму первые "осенние" новобранцы отправились служить Родине
17:14Зеленский объявил условие для переговоров с Россией
16:55Украина испытывает 4 типа ракет собственного производства - Зеленский
16:28Во Франции захватили заложников в ресторане недалеко от Парижа - СМИ
16:04Из Крыма отправили первых новобранцев осеннего призыва
16:02Обнаружен погибший после обрушения на шахте в Кузбассе
15:48В Грузии начались протесты после признания ЦИК итогов выборов 0:12
15:37Теннисист из Крыма стал победителем "Кубка Защитников Отечества"
15:07На Южном берегу Крыма создадут еще один парк
15:02Бои в Курской области – актуальные данные Минобороны
14:37Зеленский сделал жесткое заявление о мобилизации на Украине
14:20В Крыму собака провалилась в двухметровый колодец с водой
14:09Некуда время тратить: археолог из Крыма отреагировал на подозрения Киева
13:46Президент Абхазии пообещал уйти в отставку при одном условии
13:32Новости СВО: уничтожены свыше 1700 боевиков и шесть складов боеприпасов
13:17Силы ПВО сбили больше ста украинских беспилотников
13:08Удары по Украине – поражены военный аэродром и цеха сборки дронов
12:53Оппозиция Абхазии сделала заявление о ситуации в стране
12:45Светлана Светличная – биография
Лента новостейМолния