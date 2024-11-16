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Петербургу грозит сильное наводнение - защитную дамбу перекрыли
Петербургу грозит сильное наводнение - защитную дамбу перекрыли - РИА Новости Крым, 16.11.2024
Петербургу грозит сильное наводнение - защитную дамбу перекрыли
Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрыли в субботу из-за угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева до критериев... РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T18:16
2024-11-16T18:16
2024-11-16T18:16
санкт-петербург
наводнение
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрыли в субботу из-за угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева до критериев наводнения, сообщает Дирекция КЗС.В в субботу в восточной части Финского залива объявлено штормовое предупреждение из-за сильного юго-западного и западного ветра с порывами до 25–28 метров в секунду, высотой волн 2,5-3 метра. Прогнозируется повышение уровня воды в устье Невы до критериев наводнения. Для защиты города от нагонного наводнения КЗС Санкт-Петербурга начал закрывать защитные затворы в 16.00 по распоряжению МЧС.Движение судов по Кронштадтскому фарватеру приостановлено по распоряжению капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург".Как сообщала пресс-служба администрации губернатора города, в Петербурге сейчас продолжает действовать "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Жителей и гостей города просят соблюдать осторожность. К 22 часам 16 ноября - 1 часу 17 ноября ожидается повышение уровня воды в устье реки Невы до +161...170 сантиметров.Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году.После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов. С момента ввода в эксплуатацию КЗС предотвратил 35 наводнений, 15 из которых были особо опасными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное наводнение в Испании: погибли 140 человекНебывалое наводнение в пустыне Сахара: есть жертвыСнег он и в Африке снег: для борьбы со стихией в ЮАР привлечена армия
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санкт-петербург, наводнение, погода, новости
Петербургу грозит сильное наводнение - защитную дамбу перекрыли
Дамбу в Петербурге закрыли из-за угрозы наводнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрыли в субботу из-за угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева до критериев наводнения, сообщает Дирекция КЗС.
В в субботу в восточной части Финского залива объявлено штормовое предупреждение из-за сильного юго-западного и западного ветра с порывами до 25–28 метров в секунду, высотой волн 2,5-3 метра. Прогнозируется повышение уровня воды в устье Невы до критериев наводнения. Для защиты города от нагонного наводнения КЗС Санкт-Петербурга начал закрывать защитные затворы в 16.00 по распоряжению МЧС.
"Положение "Закрыто" затворы КЗС заняли в 17.02 мск 16 ноября. Невская губа полностью изолирована от штормового нагона со стороны Финского залива", - говорится в сообщении.
Движение судов по Кронштадтскому фарватеру приостановлено по распоряжению капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург".
Как сообщала пресс-служба администрации губернатора города, в Петербурге сейчас продолжает действовать "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Жителей и гостей города просят соблюдать осторожность. К 22 часам 16 ноября - 1 часу 17 ноября ожидается повышение уровня воды в устье реки Невы до +161...170 сантиметров.
Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году.
После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов. С момента ввода в эксплуатацию КЗС предотвратил 35 наводнений, 15 из которых были особо опасными.
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