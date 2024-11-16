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На Южном берегу Крыма создадут еще один парк - РИА Новости Крым, 16.11.2024
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На Южном берегу Крыма создадут еще один парк
На Южном берегу Крыма создадут еще один парк - РИА Новости Крым, 16.11.2024
На Южном берегу Крыма создадут еще один парк
В Гурзуфе, на Южном берегу Крыма создадут новый парк. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T15:07
2024-11-16T15:07
крым
новости крыма
ялта
янина павленко
гурзуф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Гурзуфе, на Южном берегу Крыма создадут новый парк. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.По ее информации, работы начнутся в 2025 году."Но уже до конца 2024 года мы должны подготовить проект. Территорию пересекает ЛЭП, у которой есть охранная зона — вопрос отрабатываем с энергетиками. А с жителями сегодня обсудили главное — каким именно они видят будущее место отдыха. В самом парке по просьбе жителей планируем два детских городка — один для деток от 3 до 8 лет, другой – от 8 до 14 лет", - уточнила Янина Павленко.В новом парке обязательно будут уличные тренажеры и прогулочные терренкуры. Рельеф и реликтовые растения (ели, сосны, фисташки, оливки) сделать это позволяют, рассказала Павленко."К организации оздоровительных прогулочных троп обязательно привлечем специалистов-курортологов. И, конечно, всегда на связи с гурзуфцами – в очередной раз убедилась, что лучше жителей никто не знает, как именно должно преобразиться пространство", - добавила она.По мнению мэра Ялты, место очень красивое и после благоустройства обязательно должно стать новой точкой притяжения жителей и гостей Гурзуфа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция Екатерининского сада в Симферополе: когда завершат работыВ Бахчисарае появится новый паркАксенов назвал стоимость реконструкции исторического центра Алупки
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, ялта, янина павленко, гурзуф, общество
На Южном берегу Крыма создадут еще один парк

В Гурзуфе создадут еще один парк

15:07 16.11.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Гурзуфе создадут парк
В Гурзуфе создадут парк
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Гурзуфе, на Южном берегу Крыма создадут новый парк. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

"Обсудили проект создания общественного парка в районе улицы Приветной. Именно за эту территорию было отдано наибольшее количество голосов в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", - написала Павленко в своем ТГ-канале.

По ее информации, работы начнутся в 2025 году.
"Но уже до конца 2024 года мы должны подготовить проект. Территорию пересекает ЛЭП, у которой есть охранная зона — вопрос отрабатываем с энергетиками. А с жителями сегодня обсудили главное — каким именно они видят будущее место отдыха. В самом парке по просьбе жителей планируем два детских городка — один для деток от 3 до 8 лет, другой – от 8 до 14 лет", - уточнила Янина Павленко.
В новом парке обязательно будут уличные тренажеры и прогулочные терренкуры. Рельеф и реликтовые растения (ели, сосны, фисташки, оливки) сделать это позволяют, рассказала Павленко.
"К организации оздоровительных прогулочных троп обязательно привлечем специалистов-курортологов. И, конечно, всегда на связи с гурзуфцами – в очередной раз убедилась, что лучше жителей никто не знает, как именно должно преобразиться пространство", - добавила она.
По мнению мэра Ялты, место очень красивое и после благоустройства обязательно должно стать новой точкой притяжения жителей и гостей Гурзуфа.
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КрымНовости КрымаЯлтаЯнина ПавленкоГурзуфОбщество
 
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