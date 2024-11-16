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На Южном берегу Крыма создадут еще один парк

На Южном берегу Крыма создадут еще один парк - РИА Новости Крым, 16.11.2024

На Южном берегу Крыма создадут еще один парк

В Гурзуфе, на Южном берегу Крыма создадут новый парк. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 16.11.2024

2024-11-16T15:07

2024-11-16T15:07

2024-11-16T15:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Гурзуфе, на Южном берегу Крыма создадут новый парк. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.По ее информации, работы начнутся в 2025 году."Но уже до конца 2024 года мы должны подготовить проект. Территорию пересекает ЛЭП, у которой есть охранная зона — вопрос отрабатываем с энергетиками. А с жителями сегодня обсудили главное — каким именно они видят будущее место отдыха. В самом парке по просьбе жителей планируем два детских городка — один для деток от 3 до 8 лет, другой – от 8 до 14 лет", - уточнила Янина Павленко.В новом парке обязательно будут уличные тренажеры и прогулочные терренкуры. Рельеф и реликтовые растения (ели, сосны, фисташки, оливки) сделать это позволяют, рассказала Павленко."К организации оздоровительных прогулочных троп обязательно привлечем специалистов-курортологов. И, конечно, всегда на связи с гурзуфцами – в очередной раз убедилась, что лучше жителей никто не знает, как именно должно преобразиться пространство", - добавила она.По мнению мэра Ялты, место очень красивое и после благоустройства обязательно должно стать новой точкой притяжения жителей и гостей Гурзуфа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция Екатерининского сада в Симферополе: когда завершат работыВ Бахчисарае появится новый паркАксенов назвал стоимость реконструкции исторического центра Алупки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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