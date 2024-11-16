https://crimea.ria.ru/20241116/ukraina-ispytyvaet-4-tipa-raket-sobstvennogo-proizvodstva---zelenskiy-1141904818.html

Украина испытывает 4 типа ракет собственного производства - Зеленский

Украина испытывает 4 типа ракет собственного производства - Зеленский - РИА Новости Крым, 16.11.2024

Украина испытывает 4 типа ракет собственного производства - Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина проводит испытания четырех типов ракет собственного производства. РИА Новости Крым, 16.11.2024

2024-11-16T16:55

2024-11-16T16:55

2024-11-16T17:04

владимир зеленский

украина

оружие

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что Украина проводит испытания четырех типов ракет собственного производства.Владимир Зеленский 27 августа заявил, что первая баллистическая ракета украинского производства прошла испытание, не уточнив, к какому классу дальности она относится. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк позднее заявил, что дальность полёта новой украинской баллистической ракеты составляет 600-700 километров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бунт против Зеленского: почему жесткие облавы ТЦК не спасут УкраинуВ Верховной раде Украины предложили отправлять на фронт сотрудников ТЦКСмерть на поток: в Крыму оценили введение на Украине налога на похороны

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, оружие, политика, новости