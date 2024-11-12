https://crimea.ria.ru/20241112/v-verkhovnoy-rade-ukrainy-khotyat-otpravit-voenkomov-ttsk-na-front-1141796902.html

В Верховной раде Украины предложили отправлять на фронт сотрудников ТЦК

В Верховной раде Украины предложили отправлять на фронт сотрудников ТЦК - РИА Новости Крым, 12.11.2024

В Верховной раде Украины предложили отправлять на фронт сотрудников ТЦК

Временная следственная комиссия Верховной рады Украины предложила распустить территориальные центры комплектования (аналог российских военкоматов) и... РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T15:29

2024-11-12T15:29

2024-11-12T16:23

украина

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

новости

мобилизация на украине

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0c/1141792971_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_c39cea4af9004970c31c4c76f630f828.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Временная следственная комиссия Верховной рады Украины предложила распустить территориальные центры комплектования (аналог российских военкоматов) и сформировать из них воинские соединения для участия в боевых действиях. Об этом заявила нардеп Юлия Яцик.По ее словам, исходя из нынешней численности военнослужащих ТЦК можно создать "более 10 полноценных бригад".Ранее с призывом расформировать ТЦК выступил депутат Рады Юрий Камельчук. По его словам, ТЦК уже давно не выполняют свои функции должным образом, что препятствует нормальному процессу призыва в украинские вооруженные силы. Депутат отметил, что многие украинцы стремятся избежать призыва из-за крайне негативного отношения и методов работы, применяемых этими центрами.Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (сокращенно ТЦК) – орган военного управления на Украине, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения.С начала октября на Украине наблюдается ужесточение так называемой "уличной мобилизации", в ходе которой сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов, причина ужесточения рейдов – тяжелейшие потери на фронте и провал планов мобилизации.В украинском обществе в последнее время фиксируется всплеск недовольства подобными методами мобилизации со стороны ТЦК. При этом СМИ и другие источники отмечают размах коррупции в этом ведомстве. Размеры взяток, которые берут военкомы за то, чтобы не отправлять пойманных мужчин на фронт, колеблются от 1000 до 6000 долларов США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Одессе убили главу организации помощников насильственной мобилизацииСнизят ли на Украине призывной возраст и сколько рекрутов получат ВСУСША требуют от Киева призывать в армию с 18 лет – офис Зеленского

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, тцк на украине (территориальный центр комплектования), новости, мобилизация на украине, всу (вооруженные силы украины)