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В Верховной раде Украины предложили отправлять на фронт сотрудников ТЦК
В Верховной раде Украины предложили отправлять на фронт сотрудников ТЦК - РИА Новости Крым, 12.11.2024
В Верховной раде Украины предложили отправлять на фронт сотрудников ТЦК
Временная следственная комиссия Верховной рады Украины предложила распустить территориальные центры комплектования (аналог российских военкоматов) и... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T15:29
2024-11-12T15:29
2024-11-12T16:23
украина
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
новости
мобилизация на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Временная следственная комиссия Верховной рады Украины предложила распустить территориальные центры комплектования (аналог российских военкоматов) и сформировать из них воинские соединения для участия в боевых действиях. Об этом заявила нардеп Юлия Яцик.По ее словам, исходя из нынешней численности военнослужащих ТЦК можно создать "более 10 полноценных бригад".Ранее с призывом расформировать ТЦК выступил депутат Рады Юрий Камельчук. По его словам, ТЦК уже давно не выполняют свои функции должным образом, что препятствует нормальному процессу призыва в украинские вооруженные силы. Депутат отметил, что многие украинцы стремятся избежать призыва из-за крайне негативного отношения и методов работы, применяемых этими центрами.Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (сокращенно ТЦК) – орган военного управления на Украине, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения.С начала октября на Украине наблюдается ужесточение так называемой "уличной мобилизации", в ходе которой сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов, причина ужесточения рейдов – тяжелейшие потери на фронте и провал планов мобилизации.В украинском обществе в последнее время фиксируется всплеск недовольства подобными методами мобилизации со стороны ТЦК. При этом СМИ и другие источники отмечают размах коррупции в этом ведомстве. Размеры взяток, которые берут военкомы за то, чтобы не отправлять пойманных мужчин на фронт, колеблются от 1000 до 6000 долларов США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Одессе убили главу организации помощников насильственной мобилизацииСнизят ли на Украине призывной возраст и сколько рекрутов получат ВСУСША требуют от Киева призывать в армию с 18 лет – офис Зеленского
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, тцк на украине (территориальный центр комплектования), новости, мобилизация на украине, всу (вооруженные силы украины)
В Верховной раде Украины предложили отправлять на фронт сотрудников ТЦК
Бригады из сотрудников ТЦК для отправки на фронт предложили сформировать в украинской Раде
15:29 12.11.2024 (обновлено: 16:23 12.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Временная следственная комиссия Верховной рады Украины предложила распустить территориальные центры комплектования (аналог российских военкоматов) и сформировать из них воинские соединения для участия в боевых действиях. Об этом заявила нардеп Юлия Яцик.
"Мы предложили… расформировать ТЦК как орган и создать рекрутинговые центры, в том числе из гражданских лиц. Более того, работники ТЦК являются военнослужащими, которые могут эффективно выполнять свои задачи в зоне боевых действий, например", – сказала депутат в эфире украинского ТВ.
По ее словам, исходя из нынешней численности военнослужащих ТЦК можно создать "более 10 полноценных бригад".
Ранее с призывом расформировать ТЦК выступил депутат Рады Юрий Камельчук. По его словам, ТЦК уже давно не выполняют свои функции должным образом, что препятствует нормальному процессу призыва в украинские вооруженные силы. Депутат отметил, что многие украинцы стремятся избежать призыва из-за крайне негативного отношения и методов работы, применяемых этими центрами.
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (сокращенно ТЦК) – орган военного управления на Украине, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения.
С начала октября на Украине наблюдается ужесточение так называемой "уличной мобилизации", в ходе которой сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
Как отметил в комментарии РИА Новости Крым
военный эксперт Алексей Анпилогов, причина ужесточения рейдов
– тяжелейшие потери на фронте и провал планов мобилизации.
В украинском обществе в последнее время фиксируется всплеск недовольства подобными методами мобилизации со стороны ТЦК. При этом СМИ и другие источники отмечают размах коррупции в этом ведомстве. Размеры взяток, которые берут военкомы за то, чтобы не отправлять пойманных мужчин на фронт, колеблются от 1000 до 6000 долларов США.
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