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США требуют от Киева призывать в армию с 18 лет – офис Зеленского
США требуют от Киева призывать в армию с 18 лет – офис Зеленского - РИА Новости Крым, 15.10.2024
США требуют от Киева призывать в армию с 18 лет – офис Зеленского
Представители Демократической и Республиканской партий США давят на украинское руководство с требованием начать мобилизацию граждан возрастом 18-25 лет. Об этом РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T18:03
2024-10-15T18:03
2024-10-15T18:03
украина
всу (вооруженные силы украины)
мобилизация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Представители Демократической и Республиканской партий США давят на украинское руководство с требованием начать мобилизацию граждан возрастом 18-25 лет. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко.По словам Лещенко, в качестве аргумента американцы приводят войну во Вьетнаме, когда США призывали в армию молодых людей с 19 лет."Поэтому американцы намекают: одного лишь западного оружия недостаточно, нужна мобилизация с 18 лет", - добавил он.О том, что западные партнеры Киева настаивают на снижении мобилизационного возраста, ранее заявили депутаты Верховной рады Мария Ионова и Роман Костенко.С 18 мая на Украине вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой. Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.Согласно документу, мобилизационный возраст снизился с 27 до 25 лет. Все военнообязанные на Украине в течение 60 дней обязаны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.При этом в Одесском областном военкомате ранее заявили, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников. Однако есть случаи, когда и таких лиц могут мобилизовать: если мужчина прошел срочную службу в мирное время, закончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность или имел статус "ограниченно годный".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет сомнений нетУкраина безвластия: почему мобилизация в ВСУ незаконнаВ ВСУ бьют тревогу из-за нехватки украинцев для мобилизации
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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украина, всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине, сша, в мире, новости
США требуют от Киева призывать в армию с 18 лет – офис Зеленского
США требуют снизить возраст мобилизации на Украине до 18 лет – советник офиса Зеленского
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Представители Демократической и Республиканской партий США давят на украинское руководство с требованием начать мобилизацию граждан возрастом 18-25 лет. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко.
"Могу подтвердить: американские политики из обеих партий давят на Зеленского в вопросе, почему на Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Лещенко, в качестве аргумента американцы приводят войну во Вьетнаме, когда США призывали в армию молодых людей с 19 лет.
"Поэтому американцы намекают: одного лишь западного оружия недостаточно, нужна мобилизация с 18 лет", - добавил он.
О том, что западные партнеры Киева настаивают на снижении мобилизационного возраста, ранее заявили депутаты Верховной рады Мария Ионова и Роман Костенко.
С 18 мая на Украине вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации
, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой. Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.
Согласно документу, мобилизационный возраст снизился с 27 до 25 лет. Все военнообязанные на Украине в течение 60 дней обязаны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
При этом в Одесском областном военкомате ранее заявили, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников. Однако есть случаи, когда и таких лиц могут мобилизовать
: если мужчина прошел срочную службу в мирное время, закончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность или имел статус "ограниченно годный".
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