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Возраст не спасет: когда могут призвать в ВСУ

Возраст не спасет: когда могут призвать в ВСУ - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Возраст не спасет: когда могут призвать в ВСУ

Украинцев моложе официального возраста призыва все равно могут мобилизовать в ВСУ. Об этом заявили в Одесском областном военкомате, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T06:57

2024-07-29T06:57

2024-07-29T00:19

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Украинцев моложе официального возраста призыва все равно могут мобилизовать в ВСУ. Об этом заявили в Одесском областном военкомате, пишет РИА Новости.В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на Украине с 27 до 25 лет.Накануне Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней, в этот же день украинский кабмин их поддержал.На Украине с 18 мая вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой. Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.Согласно документу, все военнообязанные на Украине в течение 60 дней обязаны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.Читайте также на РИА Новости Крым:В снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет сомнений нетУкраина безвластия: почему мобилизация в ВСУ незаконнаВ ВСУ бьют тревогу из-за нехватки украинцев для мобилизации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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