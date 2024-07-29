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Возраст не спасет: когда могут призвать в ВСУ
Возраст не спасет: когда могут призвать в ВСУ - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Возраст не спасет: когда могут призвать в ВСУ
Украинцев моложе официального возраста призыва все равно могут мобилизовать в ВСУ. Об этом заявили в Одесском областном военкомате, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T06:57
2024-07-29T06:57
2024-07-29T00:19
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Украинцев моложе официального возраста призыва все равно могут мобилизовать в ВСУ. Об этом заявили в Одесском областном военкомате, пишет РИА Новости.В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на Украине с 27 до 25 лет.Накануне Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней, в этот же день украинский кабмин их поддержал.На Украине с 18 мая вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой. Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.Согласно документу, все военнообязанные на Украине в течение 60 дней обязаны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.Читайте также на РИА Новости Крым:В снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет сомнений нетУкраина безвластия: почему мобилизация в ВСУ незаконнаВ ВСУ бьют тревогу из-за нехватки украинцев для мобилизации
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РИА Новости Крым
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украина, одесса, мобилизация на украине, всу (вооруженные силы украины), в мире, новости
Возраст не спасет: когда могут призвать в ВСУ
Украинцев моложе 25 лет могут призвать в ряды ВСУ – военкомат
СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Украинцев моложе официального возраста призыва все равно могут мобилизовать в ВСУ. Об этом заявили в Одесском областном военкомате, пишет РИА Новости.
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на Украине с 27 до 25 лет.
"Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников. Однако есть случаи, когда и таких лиц могут мобилизовать: если мужчина прошел срочную службу в мирное время; ...закончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность; (имел статус - ред.) "ограниченно годный", то есть признан военно-врачебной комиссией как непригодный к срочной службе в мирное время и годный в военное время", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Одесского областного военкомата в соцсетях.
Накануне Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
в Украине на 90 дней, в этот же день украинский кабмин их поддержал.
На Украине с 18 мая вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации
, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой. Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.
Согласно документу, все военнообязанные на Украине в течение 60 дней обязаны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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