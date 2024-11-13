https://crimea.ria.ru/20241113/v-oon-sprognozirovali-samyy-zharkiy-god-za-vsyu-istoriyu-1141834410.html

В ООН спрогнозировали самый жаркий год за всю историю

В ООН спрогнозировали самый жаркий год за всю историю - РИА Новости Крым, 13.11.2024

В ООН спрогнозировали самый жаркий год за всю историю

2025 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений, такое заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерриш на полях 29-й сессии конференции ООН по... РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T19:42

2024-11-13T19:42

2024-11-13T19:42

оон

антониу гутерриш

глобальное потепление

новости

климат

прогноз

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. 2025 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений, такое заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерриш на полях 29-й сессии конференции ООН по изменению климата (COP-29) в Баку.По его словам, в текущем году климатические катаклизмы стали обычным явлением.В эпоху климатических катастроф системы раннего предупреждения и защиты от экстремальной жары стали уже не роскошью, а необходимостью, добавил он.Более того, пока не наступила аномальная жара, необходимо продумать решения для борьбы с ней. Также он отметил, что почти половина стран мира не охвачены системами раннего предупреждения о различных опасностях."Мы должны срочно активизировать действия (в этом направлении – ред.)", – отметил генсек ООН.Поможет активизировать действия в этом направлении политическая поддержка на высоком уровне внутри стран и расширение сотрудничества, добавил он.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" зампредседателя крымской республиканской ассоциации "Экология и мир" Андрей Артов высказал мнение, что в Крыму, как и во всем мире, идет разбалансировка климата. И с каждым годом погода будет становиться все нестабильнее.При этом, по мнению доктора географических наук, профессора, завкафедрой географии и геоморфологии КФУ им. В. И. Вернадского Бориса Вахрушева, изменения температуры или направления течения Гольфстрим может привести к новому ледниковому периоду в странах Европы и к потеплению климата в России и, в частности, в Крыму.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О каких последствиях глобального потепления для РФ Путин сказал на ВалдаеСнег он и в Африке снег: для борьбы со стихией в ЮАР привлечена армияЧем грозит Крыму глобальное потепление

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, антониу гутерриш, глобальное потепление, новости, климат, прогноз, погода