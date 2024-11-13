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В ООН спрогнозировали самый жаркий год за всю историю - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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В ООН спрогнозировали самый жаркий год за всю историю
В ООН спрогнозировали самый жаркий год за всю историю - РИА Новости Крым, 13.11.2024
В ООН спрогнозировали самый жаркий год за всю историю
2025 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений, такое заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерриш на полях 29-й сессии конференции ООН по... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T19:42
2024-11-13T19:42
оон
антониу гутерриш
глобальное потепление
новости
климат
прогноз
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. 2025 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений, такое заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерриш на полях 29-й сессии конференции ООН по изменению климата (COP-29) в Баку.По его словам, в текущем году климатические катаклизмы стали обычным явлением.В эпоху климатических катастроф системы раннего предупреждения и защиты от экстремальной жары стали уже не роскошью, а необходимостью, добавил он.Более того, пока не наступила аномальная жара, необходимо продумать решения для борьбы с ней. Также он отметил, что почти половина стран мира не охвачены системами раннего предупреждения о различных опасностях."Мы должны срочно активизировать действия (в этом направлении – ред.)", – отметил генсек ООН.Поможет активизировать действия в этом направлении политическая поддержка на высоком уровне внутри стран и расширение сотрудничества, добавил он.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" зампредседателя крымской республиканской ассоциации "Экология и мир" Андрей Артов высказал мнение, что в Крыму, как и во всем мире, идет разбалансировка климата. И с каждым годом погода будет становиться все нестабильнее.При этом, по мнению доктора географических наук, профессора, завкафедрой географии и геоморфологии КФУ им. В. И. Вернадского Бориса Вахрушева, изменения температуры или направления течения Гольфстрим может привести к новому ледниковому периоду в странах Европы и к потеплению климата в России и, в частности, в Крыму.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О каких последствиях глобального потепления для РФ Путин сказал на ВалдаеСнег он и в Африке снег: для борьбы со стихией в ЮАР привлечена армияЧем грозит Крыму глобальное потепление
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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оон, антониу гутерриш, глобальное потепление, новости, климат, прогноз, погода
В ООН спрогнозировали самый жаркий год за всю историю

Самым жарким за всю историю метеонаблюдений может стать 2025 год – Генсек ООН Гутерриш

19:42 13.11.2024
 
© РИА Новости КрымСолнце
Солнце - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. 2025 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений, такое заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерриш на полях 29-й сессии конференции ООН по изменению климата (COP-29) в Баку.
По его словам, в текущем году климатические катаклизмы стали обычным явлением.

"Следующий год обещает стать самым жарким в истории. В некоторых странах установились температуры, которые выходят за пределы человеческой выносливости. И во всем мире мы стали свидетелями рекордных дождей и ураганов, пожаров и смертоносных засух", – сказал Гутерриш.

В эпоху климатических катастроф системы раннего предупреждения и защиты от экстремальной жары стали уже не роскошью, а необходимостью, добавил он.
Более того, пока не наступила аномальная жара, необходимо продумать решения для борьбы с ней. Также он отметил, что почти половина стран мира не охвачены системами раннего предупреждения о различных опасностях.
"Мы должны срочно активизировать действия (в этом направлении – ред.)", – отметил генсек ООН.
Поможет активизировать действия в этом направлении политическая поддержка на высоком уровне внутри стран и расширение сотрудничества, добавил он.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" зампредседателя крымской республиканской ассоциации "Экология и мир" Андрей Артов высказал мнение, что в Крыму, как и во всем мире, идет разбалансировка климата. И с каждым годом погода будет становиться все нестабильнее.
При этом, по мнению доктора географических наук, профессора, завкафедрой географии и геоморфологии КФУ им. В. И. Вернадского Бориса Вахрушева, изменения температуры или направления течения Гольфстрим может привести к новому ледниковому периоду в странах Европы и к потеплению климата в России и, в частности, в Крыму.
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ООНАнтониу ГутерришГлобальное потеплениеНовостиКлиматПрогнозПогода
 
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