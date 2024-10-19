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В Одессе убили главу организации помощников насильственной мобилизации - РИА Новости Крым, 19.10.2024
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В Одессе убили главу организации помощников насильственной мобилизации
В Одессе убили главу организации помощников насильственной мобилизации - РИА Новости Крым, 19.10.2024
В Одессе убили главу организации помощников насильственной мобилизации
В Одессе обнаружено тело предпринимателя Геннадия Бейбутяна – руководителя одной из организаций, которая помогает полиции и территориальным центрам... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T17:09
2024-10-19T17:09
украина
одесса
происшествия
убийство
сми
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Одессе обнаружено тело предпринимателя Геннадия Бейбутяна – руководителя одной из организаций, которая помогает полиции и территориальным центрам комплектования (ТЦК) осуществлять отлов украинцев на улицах для принудительной мобилизации. Об этом сообщают украинские СМИ.По данным журналистов, тело предпринимателя с огнестрельными ранениями обнаружили рядом с его автомобилем Tesla на обочине дороги в 12 километрах от Одессы.Полиция разыскивает причастных к преступлению.Как сообщают одесские паблики, Бейбутян владел бизнесом по продаже и обслуживанию автомобилей, руководил дачным кооперативом и возглавлял общественное формирование "Подразделение содействия правоохранительным органам". Эта организация совместно с ТЦК ловит мужчин на улицах украинских городов и поселков для последующей принудительной мобилизации в ВСУ.Кроме того, по данным СМИ, "подразделения содействия" нередко выступают посредниками при передаче взяток сотрудникам ТЦК.Ранее депутат Верховной рады Украины Дмитрий Наталуха заявил, что украинцы призывного возраста ежегодно отдают от 700 тысяч до 2 миллиардов долларов взяток, чтобы не быть мобилизованным и не попасть на фронт. Размер одной такой взятки составляет в среднем от 10 до 17 тысяч долларов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снизят ли на Украине призывной возраст и сколько рекрутов получат ВСУСША требуют от Киева призывать в армию с 18 лет – офис ЗеленскогоВ снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет сомнений нет
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
украина, одесса, происшествия, убийство, сми, новости, в мире
В Одессе убили главу организации помощников насильственной мобилизации

В Одессе убит глава "добровольных помощников" в насильственной мобилизации - СМИ

17:09 19.10.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль сотрудников украинской полиции
Автомобиль сотрудников украинской полиции - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Одессе обнаружено тело предпринимателя Геннадия Бейбутяна – руководителя одной из организаций, которая помогает полиции и территориальным центрам комплектования (ТЦК) осуществлять отлов украинцев на улицах для принудительной мобилизации. Об этом сообщают украинские СМИ.
По данным журналистов, тело предпринимателя с огнестрельными ранениями обнаружили рядом с его автомобилем Tesla на обочине дороги в 12 километрах от Одессы.
Полиция разыскивает причастных к преступлению.
Как сообщают одесские паблики, Бейбутян владел бизнесом по продаже и обслуживанию автомобилей, руководил дачным кооперативом и возглавлял общественное формирование "Подразделение содействия правоохранительным органам". Эта организация совместно с ТЦК ловит мужчин на улицах украинских городов и поселков для последующей принудительной мобилизации в ВСУ.
Кроме того, по данным СМИ, "подразделения содействия" нередко выступают посредниками при передаче взяток сотрудникам ТЦК.
Ранее депутат Верховной рады Украины Дмитрий Наталуха заявил, что украинцы призывного возраста ежегодно отдают от 700 тысяч до 2 миллиардов долларов взяток, чтобы не быть мобилизованным и не попасть на фронт. Размер одной такой взятки составляет в среднем от 10 до 17 тысяч долларов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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УкраинаОдессаПроисшествияУбийствоСМИНовостиВ мире
 
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Заголовок открываемого материала
17:09В Одессе убили главу организации помощников насильственной мобилизации
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