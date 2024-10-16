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Снизят ли на Украине призывной возраст и сколько рекрутов получат ВСУ

Снизят ли на Украине призывной возраст и сколько рекрутов получат ВСУ - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Снизят ли на Украине призывной возраст и сколько рекрутов получат ВСУ

Решение о снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет или 21 года в ближайшее время однозначно будет принято, в этом случае в ВСУ могут... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T15:45

2024-10-16T15:45

2024-10-16T15:45

всу (вооруженные силы украины)

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

мобилизация на украине

мнения

алексей анпилогов

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Решение о снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет или 21 года в ближайшее время однозначно будет принято, в этом случае в ВСУ могут рекрутировать порядка 300 тысяч молодых людей. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов."Решение (о снижении призывного возраста – ред.) будет принято однозначно. Конечно, от него постараются максимально "отползти", то есть оно будет как-то коллегиально оформлено в Верховной раде. Решение максимально непопулярное, поэтому руководство страны попытается максимально размазать ответственность за его принятие, чтобы никто персонально за такие крайне непопулярные шаги не отвечал", – сказал эксперт.Тем не менее, это не окажет серьезного влияния на ситуацию на поле боя в силу ряда факторов, отметил Анпилогов. В частности, по его словам, на данный момент на Украине осталось очень мало молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет, в первую очередь из-за В демографической "ямы" и падения рождаемости в конце 1990-х годов.Кроме того, в последнее время усилился миграционный отток молодых людей немобилизационного возраста, родители которых разными способами вывезли и продолжают вывозить своих детей за рубеж.В то же время, по словам Анпилогова, качество такого пополнения "оставит желать лучшего"."Уже сейчас есть данные о том, что чуть ли не две трети прибывших новобранцев – дезертиры или просто непригодны для боевой службы. Кроме физических моментов будут еще и психологические, потому что украинская реальность сейчас не способствует какому-то патриотическому подъему. Украинская армия уже давным-давно не одерживала никаких значимых побед, и поэтому новобранцы вряд ли будут сильно замотивированы сражаться до последней капли крови", - пояснил специалист.Более того, ВСУ уже сейчас испытывают серьезные трудности в плане обучения и обмундирования новобранцев и снабжения их личным вооружениям, а также военной техникой в составе различных соединений. По словам Анпилогова, объем военной помощи, которая поступает сейчас от западных стран, недостаточен даже для комплектования и обеспечения той живой силы, которая может быть привлечена в результате понижения мобилизационной планки.Советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко ранее сообщил, что США давят на украинское руководство с требованием начать мобилизацию граждан возрастом 18-25 лет.О том, что западные партнеры Киева настаивают на снижении мобилизационного возраста, ранее заявили депутаты Верховной рады Мария Ионова и Роман Костенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет сомнений нетУкраина безвластия: почему мобилизация в ВСУ незаконнаВ ВСУ бьют тревогу из-за нехватки украинцев для мобилизации

https://crimea.ria.ru/20241012/krymchane-poluchili-soobscheniya-o-novoy-volne-mobilizatsii---otvet-voenkoma-1141038497.html

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всу (вооруженные силы украины), тцк на украине (территориальный центр комплектования), мобилизация на украине, мнения, алексей анпилогов, украина