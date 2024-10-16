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Снизят ли на Украине призывной возраст и сколько рекрутов получат ВСУ - РИА Новости Крым, 16.10.2024
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Снизят ли на Украине призывной возраст и сколько рекрутов получат ВСУ
Снизят ли на Украине призывной возраст и сколько рекрутов получат ВСУ - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Снизят ли на Украине призывной возраст и сколько рекрутов получат ВСУ
Решение о снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет или 21 года в ближайшее время однозначно будет принято, в этом случае в ВСУ могут... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T15:45
2024-10-16T15:45
всу (вооруженные силы украины)
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
мобилизация на украине
мнения
алексей анпилогов
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Решение о снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет или 21 года в ближайшее время однозначно будет принято, в этом случае в ВСУ могут рекрутировать порядка 300 тысяч молодых людей. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов."Решение (о снижении призывного возраста – ред.) будет принято однозначно. Конечно, от него постараются максимально "отползти", то есть оно будет как-то коллегиально оформлено в Верховной раде. Решение максимально непопулярное, поэтому руководство страны попытается максимально размазать ответственность за его принятие, чтобы никто персонально за такие крайне непопулярные шаги не отвечал", – сказал эксперт.Тем не менее, это не окажет серьезного влияния на ситуацию на поле боя в силу ряда факторов, отметил Анпилогов. В частности, по его словам, на данный момент на Украине осталось очень мало молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет, в первую очередь из-за В демографической "ямы" и падения рождаемости в конце 1990-х годов.Кроме того, в последнее время усилился миграционный отток молодых людей немобилизационного возраста, родители которых разными способами вывезли и продолжают вывозить своих детей за рубеж.В то же время, по словам Анпилогова, качество такого пополнения "оставит желать лучшего"."Уже сейчас есть данные о том, что чуть ли не две трети прибывших новобранцев – дезертиры или просто непригодны для боевой службы. Кроме физических моментов будут еще и психологические, потому что украинская реальность сейчас не способствует какому-то патриотическому подъему. Украинская армия уже давным-давно не одерживала никаких значимых побед, и поэтому новобранцы вряд ли будут сильно замотивированы сражаться до последней капли крови", - пояснил специалист.Более того, ВСУ уже сейчас испытывают серьезные трудности в плане обучения и обмундирования новобранцев и снабжения их личным вооружениям, а также военной техникой в составе различных соединений. По словам Анпилогова, объем военной помощи, которая поступает сейчас от западных стран, недостаточен даже для комплектования и обеспечения той живой силы, которая может быть привлечена в результате понижения мобилизационной планки.Советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко ранее сообщил, что США давят на украинское руководство с требованием начать мобилизацию граждан возрастом 18-25 лет.О том, что западные партнеры Киева настаивают на снижении мобилизационного возраста, ранее заявили депутаты Верховной рады Мария Ионова и Роман Костенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет сомнений нетУкраина безвластия: почему мобилизация в ВСУ незаконнаВ ВСУ бьют тревогу из-за нехватки украинцев для мобилизации
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всу (вооруженные силы украины), тцк на украине (территориальный центр комплектования), мобилизация на украине, мнения, алексей анпилогов, украина
Снизят ли на Украине призывной возраст и сколько рекрутов получат ВСУ

Со снижением возраста мобилизации ВСУ смогут призвать 300 тысяч человек за год – эксперт

15:45 16.10.2024
 
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ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Решение о снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет или 21 года в ближайшее время однозначно будет принято, в этом случае в ВСУ могут рекрутировать порядка 300 тысяч молодых людей. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
"Решение (о снижении призывного возраста – ред.) будет принято однозначно. Конечно, от него постараются максимально "отползти", то есть оно будет как-то коллегиально оформлено в Верховной раде. Решение максимально непопулярное, поэтому руководство страны попытается максимально размазать ответственность за его принятие, чтобы никто персонально за такие крайне непопулярные шаги не отвечал", – сказал эксперт.
Тем не менее, это не окажет серьезного влияния на ситуацию на поле боя в силу ряда факторов, отметил Анпилогов. В частности, по его словам, на данный момент на Украине осталось очень мало молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет, в первую очередь из-за В демографической "ямы" и падения рождаемости в конце 1990-х годов.
Кроме того, в последнее время усилился миграционный отток молодых людей немобилизационного возраста, родители которых разными способами вывезли и продолжают вывозить своих детей за рубеж.

"Даже если брать все эти негативные факторы, мобилизовать 200-300 и даже 400 тысяч военнослужащих в действующую украинскую армию – вполне реальный план. По нынешним реалиям мобилизация идет в диапазоне 20-25 тысяч человек ежемесячно, то есть за год можно, соответственно, призвать условно 300 тысяч", - считает аналитик.

В то же время, по словам Анпилогова, качество такого пополнения "оставит желать лучшего".
"Уже сейчас есть данные о том, что чуть ли не две трети прибывших новобранцев – дезертиры или просто непригодны для боевой службы. Кроме физических моментов будут еще и психологические, потому что украинская реальность сейчас не способствует какому-то патриотическому подъему. Украинская армия уже давным-давно не одерживала никаких значимых побед, и поэтому новобранцы вряд ли будут сильно замотивированы сражаться до последней капли крови", - пояснил специалист.
Более того, ВСУ уже сейчас испытывают серьезные трудности в плане обучения и обмундирования новобранцев и снабжения их личным вооружениям, а также военной техникой в составе различных соединений. По словам Анпилогова, объем военной помощи, которая поступает сейчас от западных стран, недостаточен даже для комплектования и обеспечения той живой силы, которая может быть привлечена в результате понижения мобилизационной планки.
"Скорее всего, ВСУ смогут комплектовать из них так называемые легкие пехотные бригады, которые максимально лишены штатной бронетехники, с минимумом переносных зенитных ракетных и противотанковых ракетных комплексов. Максимум им дадут ручные гранатометы с соответствующими гранатами, которыми можно все-таки пытаться достать бронетехнику", - убежден военный эксперт.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко ранее сообщил, что США давят на украинское руководство с требованием начать мобилизацию граждан возрастом 18-25 лет.
О том, что западные партнеры Киева настаивают на снижении мобилизационного возраста, ранее заявили депутаты Верховной рады Мария Ионова и Роман Костенко.
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