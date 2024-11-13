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Подорожает ли проезд в общественном транспорте Симферополя с нового года
Подорожает ли проезд в общественном транспорте Симферополя с нового года - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Подорожает ли проезд в общественном транспорте Симферополя с нового года
Подорожание проезда в общественном транспорте с нового году не планируется. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник управления транспорта и... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T20:11
2024-11-13T20:11
2024-11-13T20:11
радио "спутник в крыму"
транспорт
георгий сухацкий
новости крыма
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цены в крыму
общественный транспорт
цены и тарифы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Подорожание проезда в общественном транспорте с нового году не планируется. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий.При этом начальник управления транспорта отметил, что увеличение стоимости проезда будет необходимо в соответствии с инфляцией."У нас есть индекс инфляции, который заложен документами стратегического планирования, в том числе субъектов и Российской Федерации в целом. И индексация и тарифов на проезд, и на коммунальные услуги обязана быть", – сказал Сухацкий.По его словам, расходы перевозчиков увеличиваются за счет подорожания цен на топливо и запчасти, и все эти моменты должны учитываться и в тарифе для граждан.Ранее президент ассоциации перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак сообщил, что в новом году по настоянию перевозчиков стоимость проезда в общественном транспорте Крыма может вырасти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:До 50 рублей подорожает проезд в муниципальном транспорте Краснодара65 лет назад в Крыму запустили троллейбусное движение – как это былоПочему в Крыму остро не хватает запчастей для общественного транспорта
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Подорожает ли проезд в общественном транспорте Симферополя с нового года
Подорожание проезда в общественном транспорте Симферополя с нового года не планируется