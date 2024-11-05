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До 50 рублей подорожает проезд в муниципальном транспорте Краснодара

До 50 рублей подорожает проезд в муниципальном транспорте Краснодара - РИА Новости Крым, 05.11.2024

До 50 рублей подорожает проезд в муниципальном транспорте Краснодара

Стоимость проезда в муниципальных трамваях, троллейбусах и автобусах Краснодара повысится с нынешних 40 до 50 рублей. Об этом сообщает администрация города со... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T14:32

2024-11-05T14:32

2024-11-05T14:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Стоимость проезда в муниципальных трамваях, троллейбусах и автобусах Краснодара повысится с нынешних 40 до 50 рублей. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на начальника управления цен и тарифов Евгения Романкова.По его словам, муниципальное предприятие "Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление" (КТТУ), ведающее всем муниципальным транспортом города, предоставило властям расчеты для установления экономически обоснованного тарифа на свои услуги в размере 50 рублей.Директор МУПа Александр Грачев пояснил, что повышение стоимости проезда обусловлено ростом цен на запчасти, комплектующие и горюче-смазочные материалы, а также ростом коммунальных платежей. По словам руководителя предприятия, с августа прошлого года, когда тариф на перевозки возрос до 40 рублей, эти затраты увеличились в среднем на 17%.Кроме того, по его словам, необходимо индексировать зарплаты водителям и кондукторам, которых предприятию не хватает.В настоящее время общее количество подвижного состава КТТУ составляет 674 единицы, в том числе 308 трамваев, 206 троллейбусов и 160 автобусов.Они перевозят пассажиров по 16 трамвайным, 12 троллейбусным и 11 автобусным маршрутам.Ранее президент ассоциации перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что стоимость проезда в общественном транспорте республики может вырасти в новом году.По его словам, тариф не поднимался уже два года, хотя за это время значительно выросли в цене топливо, примерно на 15%, а также запчасти – почти на 30%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Крыму остро не хватает запчастей для общественного транспортаКто виноват в авариях с участием общественного транспорта в КрымуКак в Крыму решить проблему нехватки водителей автобусов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, новости, транспорт, общественный транспорт, цены и тарифы