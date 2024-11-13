https://crimea.ria.ru/20241113/ukraina-s-novym-kultom-smerti-skatyvaetsya-v-yazychestvo--ekspert-1141829558.html
Украина с новым культом смерти скатывается в язычество – эксперт
Украина с новым культом смерти скатывается в язычество – эксперт - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Украина с новым культом смерти скатывается в язычество – эксперт
Политика Киева спровоцировала на Украине расчеловечивание, стержнем которого является культ смерти на фоне отхода от христианских традиций в сторону язычества... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T21:33
2024-11-13T21:33
2024-11-13T21:33
радио "спутник в крыму"
украина
александр ирхин
мнения
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Александр Ирхин: Украина с новым культом смерти скатывается в язычество
Александр Ирхин: Украина с новым культом смерти скатывается в язычество
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Политика Киева спровоцировала на Украине расчеловечивание, стержнем которого является культ смерти на фоне отхода от христианских традиций в сторону язычества. Так в эфире радио "Спутник в Крыму" прокомментировал процессы в украинском обществе, в том числе связанные с мобилизацией и похоронами, профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. Вернадского Александр Ирхин.По словам эксперта, то, что министерство здравоохранения Украины разрешило призывать в ВСУ людей с серьезными заболеваниями и умственной отсталостью, свидетельствует прежде всего о том, что мобилизационный ресурс Киева в критическом состоянии."Идет пополнение за счет такого ресурса, который в принципе не пригоден к военной службе", – отметил Ирхин.При этом похоронный бизнес в условиях боевых действий становится на Украине одним из самых прибыльных, и киевский режим пытается получить свою долю в этих финансовых потоках, добавил он.Такой ход Киева эксперт называет логичным, но отмечает, что есть момент, который вызывает оторопь.По его мнению, главным стержнем таких процессов стал навязанный Киевом украинскому обществу культ смерти."Есть нечто центральное в этих технологиях, когда человек может уходить в такие моральные рамки развития, когда смерть является чуть ли не культом. Это отход от христианских традиций в сторону язычества", – подытожил эксперт.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смерть на поток: в Крыму оценили введение на Украине налога на похороныЗа сбор дров без документов на Украине грозит до 10 лет лишения свободыМожет рвануть: что ждет Украину в случае тотальной мобилизации молодежи
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РИА Новости Крым
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украина, александр ирхин, мнения
Украина с новым культом смерти скатывается в язычество – эксперт
Украина скатывается в язычество с его культом смерти – эксперт о новых законах Киева
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым.
Политика Киева спровоцировала на Украине расчеловечивание, стержнем которого является культ смерти на фоне отхода от христианских традиций в сторону язычества. Так в эфире радио "Спутник в Крыму"
прокомментировал процессы в украинском обществе, в том числе связанные с мобилизацией и похоронами, профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. Вернадского Александр Ирхин.
По словам эксперта, то, что министерство здравоохранения Украины разрешило призывать в ВСУ людей с серьезными заболеваниями и умственной отсталостью, свидетельствует прежде всего о том, что мобилизационный ресурс Киева в критическом состоянии.
"Идет пополнение за счет такого ресурса, который в принципе не пригоден к военной службе", – отметил Ирхин.
При этом похоронный бизнес в условиях боевых действий становится на Украине одним из самых прибыльных, и киевский режим пытается получить свою долю в этих финансовых потоках, добавил он.
Такой ход Киева эксперт называет логичным, но отмечает, что есть момент, который вызывает оторопь.
"Произошло в целом какое-то дарвинистское расчеловечивание всего, связанного с Украиной. Все меньше советского гуманистического следа на этом пространстве, хотя еще 35-40 лет назад мы видели совершенно другое население и элиту", – сказал Ирхин.
По его мнению, главным стержнем таких процессов стал навязанный Киевом украинскому обществу культ смерти.
"Есть нечто центральное в этих технологиях, когда человек может уходить в такие моральные рамки развития, когда смерть является чуть ли не культом. Это отход от христианских традиций в сторону язычества", – подытожил эксперт.
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