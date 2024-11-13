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Хранила наркотики в раковинах улиток: на Кубани задержали злоумышленницу - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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Хранила наркотики в раковинах улиток: на Кубани задержали злоумышленницу
Хранила наркотики в раковинах улиток: на Кубани задержали злоумышленницу - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Хранила наркотики в раковинах улиток: на Кубани задержали злоумышленницу
В Новороссийске женщина пыталась сбыть партию наркотиков и спрятала их в раковины улиток, пачку от сигарет и контейнер от жвачки. Злоумышленницу задержали. Об... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T21:52
2024-11-13T21:52
краснодарский край
новороссийск
происшествия
наркотики
мвд по краснодарскому краю
кубань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Новороссийске женщина пыталась сбыть партию наркотиков и спрятала их в раковины улиток, пачку от сигарет и контейнер от жвачки. Злоумышленницу задержали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Кубани.По данным правоохранителей, 35-летняя приезжая из Красноярского края приобрела в интернете оптовую партию наркотиков для продажи, ее задержали в момент, когда женщина забирала ее из тайника.Также полицией была установлена ее причастность к сбыту наркотиков в городе ранее, добавили в ведомстве.Уголовное дело направлено в суд, женщине грозит лишение свободы на 15 лет по статьям за приготовление к преступлению и покушение на преступление, а также за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств.Ранее севастопольцу дали 8 лет колонии за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.Также ранее в Севастополе был задержан местный житель, обвиняемый в покушении на сбыт крупной партии наркотической "соли", сообщает региональное управление ФСБ. Ему грозит пожизненный срок. Также в Крыму задержаны мужчина и женщина, которые намеревались закладывать в регионе свертки с наркотиками, предварительно расфасовывая крупные партии на мелкие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекордную партию каннабиса изъяли у наркоплантаторов на юге РоссииХотел наладить наркотрафик для туристов: ФСБ задержала крымчанина
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, новороссийск, происшествия, наркотики, мвд по краснодарскому краю, кубань, новости
Хранила наркотики в раковинах улиток: на Кубани задержали злоумышленницу

Наркотики в раковины улиток спрятала женщина в Новороссийске и пыталась сбыть их

21:52 13.11.2024
 
© 23 МВДСпрятала наркотики в раковины улиток, пачки от сигарет и жвачке
Спрятала наркотики в раковины улиток, пачки от сигарет и жвачке
© 23 МВД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Новороссийске женщина пыталась сбыть партию наркотиков и спрятала их в раковины улиток, пачку от сигарет и контейнер от жвачки. Злоумышленницу задержали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Кубани.
По данным правоохранителей, 35-летняя приезжая из Красноярского края приобрела в интернете оптовую партию наркотиков для продажи, ее задержали в момент, когда женщина забирала ее из тайника.

"В рюкзаке задержанной обнаружили электронные весы, тару для упаковки и 20 свертков с запрещенным веществом, которые находились внутри панцирей улиток, пластиковом контейнере от жвачки и пачке из-под сигарет. У женщины изъяли 9,5 граммов гашиша", - говорится в сообщении.

Также полицией была установлена ее причастность к сбыту наркотиков в городе ранее, добавили в ведомстве.
Уголовное дело направлено в суд, женщине грозит лишение свободы на 15 лет по статьям за приготовление к преступлению и покушение на преступление, а также за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств.
Ранее севастопольцу дали 8 лет колонии за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.
Также ранее в Севастополе был задержан местный житель, обвиняемый в покушении на сбыт крупной партии наркотической "соли", сообщает региональное управление ФСБ. Ему грозит пожизненный срок. Также в Крыму задержаны мужчина и женщина, которые намеревались закладывать в регионе свертки с наркотиками, предварительно расфасовывая крупные партии на мелкие.
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Краснодарский крайНовороссийскПроисшествиянаркотикиМВД по Краснодарскому краюКубаньНовости
 
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