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Президент Абхазии пообещал уйти в отставку при одном условии

Президент Абхазии пообещал уйти в отставку при одном условии - РИА Новости Крым, 16.11.2024

Президент Абхазии пообещал уйти в отставку при одном условии

Президент Абхазии Аслан Бжания пообещал, что уйдет в отставку, когда протестующие покинут здание парламента в Сухуме, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 16.11.2024

2024-11-16T13:46

2024-11-16T13:46

2024-11-16T13:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Президент Абхазии Аслан Бжания пообещал, что уйдет в отставку, когда протестующие покинут здание парламента в Сухуме, пишет РИА Новости.Президент подчеркнул, что назначит новые выборы после того. как протестующие освободят комплекс правительственных зданий. В случае его отставки управлять страной будет вице-президент, добавил Бжания.И добавил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на выборах.Беспорядки в АбхазииАкции протеста в столице Абхазии начались вечером 11 ноября после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ нужен для работы межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.По мнению оппозиции, ратификация соглашения об инвестициях будет способствовать тому, что российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, что приведет к росту цен на жилье. Кроме того, протестующие убеждены, что это приведет к серьезным потерям для малого и среднего местного бизнеса.Оппозиция требует снять документ с рассмотрения и отложить ратификацию соглашения до президентских выборов, которые ожидаются весной.15 ноября, когда парламент должен был рассматривать данный вопрос, в Сухуми вспыхнули беспорядки. Проведение сессии отменили из-за того, что депутаты не смогли утвердить ее повестку. Оппозиция выразила несогласие и потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопроса.Несколько сотен человек вышли на акцию протеста у парламента. Митингующие пошли на штурм здания парламента и взяли его под контроль, вскрыв двери и выломав решетки на окнах. Силовики в ответ на прорыв протестующих кинули в толпу несколько дымовых шашек, но в последствии покинули свои позиции и уехали. При штурме пострадали 9 человек. Кроме того, участники массовых беспорядков протаранили грузовиком ворота на территорию администрации президента республики, которая расположена рядом со зданием парламента. После им удалось окружить весь комплекс правительственных зданий.Позже президентская пресс-служба сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.МИД РФ рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, а тем, кто уже там находится, по возможности выехать из республики.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оппозиция Абхазии сделала заявление о ситуации в странеПрезидент Абхазии отказался уходить в отставкуПротесты в Абхазии: что происходит возле парламента

абхазия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аслан бжания, абхазия, беспорядки в абхазии, в мире, политика, новости