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В Грузии начались протесты после признания ЦИК итогов выборов - РИА Новости Крым, 16.11.2024
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В Грузии начались протесты после признания ЦИК итогов выборов
В Грузии начались протесты после признания ЦИК итогов выборов - РИА Новости Крым, 16.11.2024
В Грузии начались протесты после признания ЦИК итогов выборов
Центральная избирательная комиссия Грузии в субботу утвердила итоговый протокол парламентских выборов, которые прошли в стране 26 октября. После этого начались... РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T15:48
2024-11-16T15:54
акции протеста в грузии
грузия
в мире
политика
выборы
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Центральная избирательная комиссия Грузии в субботу утвердила итоговый протокол парламентских выборов, которые прошли в стране 26 октября. После этого начались беспорядки, протестующие облили краской главу ЦИК Георгия Каландаришвили. О том, что происходит в Грузии - в материале РИА Новости Крым.Итоги выборов в Грузии утвердилиСогласно протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" победила с 53,93 процента голосов и получила парламентское большинство с 89 мандатами.Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии: "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи — больше свободы", "Дроа") — 11,03 процента голосов и 19 мандатов; "Единство — национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") — 10,17 процента и 17 мандатов; "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") — 8,81 процента и 14 мандатов; "За Грузию" — 7,78 процента и 12 мандатов.Всего в парламенте 150 депутатских мест. "Грузинская мечта" сможет сформировать правительство. В январе депутаты нового парламента вместе с другими делегатами должны избрать президента республики.Нападения на главу ЦИКЗаседание Центризбиркома проходило на фоне акции протеста сторонников оппозиции. Комиссии пришлось прерваться из-за того, что один из оппозиционных членов облил черной краской председателя Георгия Каландаришвили. В связи с инцидентом началось расследование. По данным МВД, во время итогового заседания в Центральной избирательной комиссии представитель партии "Единство - Национальное движение" Давид Киртадзе облил неустановленной жидкостью председателя ЦИК."На основании обращения Центризбиркома МВД начало расследование по статье 118 УК, которое подразумевает умышленное причинении менее тяжкого вреда здоровью", - сказано в заявлении.Задержание протестующих за попытку перекрыть дорогуДнем патрульная полиция Грузии задержала двух протестующих, которые попытались перекрыть дорогу возле здания Центризбиркома, сообщает РИА Новости.Незаконные действия пресечены, поскольку, по данным правоохранителей, могут предполагать подготовку к скоплению еще большего числа протестующих.Выборы в парламент ГрузииПарламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК, и призвали провести новое голосование.Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся 28 октября перед парламентом страны.31 октября лидеры грузинских оппозиционных партий на совместном брифинге заявили о начале уличных акций протеста. Ранее профессор кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета им. Вернадского Александр Ирхин заявил, что итоги борьбы за власть в Грузии будут напрямую влиять на ситуацию вокруг Крыма, поскольку безопасность полуострова зависит от спокойствия на Южном Кавказе.Политолог пояснил, что Грузия входит в проект так называемой Балто-Черноморско-Каспийской дуги, которую пытается сформировать Запад, чтобы сдержать главных конкурентов на юге и на востоке Евразии. Для него Грузия – "пробка", открывающая ворота в Южный Кавказ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Итоги выборов в Грузии прямо влияют на безопасность Крыма – экспертПобедившая на выборах в Грузии партия не будет пророссийской – экспертВосточноевропейский расклад: что готовит Запад для Сербии и Венгрии
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Протестующие у здания ЦИК Грузии после утверждения итогов выборов
Протестующие около здания ЦИК Грузии после утверждения итогов выборов.
2024-11-16T15:48
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Акция протеста перед зданием ЦИК Грузии, где рассматривается итоговый протокол по выборам
Акция протеста проходит перед зданием ЦИК Грузии, где сейчас рассматривается итоговый протокол по выборам.
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акции протеста в грузии, грузия, в мире, политика, выборы, происшествия, новости, видео
В Грузии начались протесты после признания ЦИК итогов выборов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Центральная избирательная комиссия Грузии в субботу утвердила итоговый протокол парламентских выборов, которые прошли в стране 26 октября. После этого начались беспорядки, протестующие облили краской главу ЦИК Георгия Каландаришвили.
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В Грузии начались протесты после признания ЦИК итогов выборов

В Грузии начались акции протеста после признания ЦИК итогов выборов

15:48 16.11.2024 (обновлено: 15:54 16.11.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Центральная избирательная комиссия Грузии в субботу утвердила итоговый протокол парламентских выборов, которые прошли в стране 26 октября. После этого начались беспорядки, протестующие облили краской главу ЦИК Георгия Каландаришвили.
О том, что происходит в Грузии - в материале РИА Новости Крым.

Итоги выборов в Грузии утвердили

Согласно протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" победила с 53,93 процента голосов и получила парламентское большинство с 89 мандатами.
Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии: "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи — больше свободы", "Дроа") — 11,03 процента голосов и 19 мандатов; "Единство — национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") — 10,17 процента и 17 мандатов; "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") — 8,81 процента и 14 мандатов; "За Грузию" — 7,78 процента и 12 мандатов.
Всего в парламенте 150 депутатских мест. "Грузинская мечта" сможет сформировать правительство. В январе депутаты нового парламента вместе с другими делегатами должны избрать президента республики.

Нападения на главу ЦИК

Заседание Центризбиркома проходило на фоне акции протеста сторонников оппозиции. Комиссии пришлось прерваться из-за того, что один из оппозиционных членов облил черной краской председателя Георгия Каландаришвили.
В связи с инцидентом началось расследование. По данным МВД, во время итогового заседания в Центральной избирательной комиссии представитель партии "Единство - Национальное движение" Давид Киртадзе облил неустановленной жидкостью председателя ЦИК.
"На основании обращения Центризбиркома МВД начало расследование по статье 118 УК, которое подразумевает умышленное причинении менее тяжкого вреда здоровью", - сказано в заявлении.

Задержание протестующих за попытку перекрыть дорогу

Днем патрульная полиция Грузии задержала двух протестующих, которые попытались перекрыть дорогу возле здания Центризбиркома, сообщает РИА Новости.
Незаконные действия пресечены, поскольку, по данным правоохранителей, могут предполагать подготовку к скоплению еще большего числа протестующих.

Выборы в парламент Грузии

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК, и призвали провести новое голосование.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся 28 октября перед парламентом страны.
31 октября лидеры грузинских оппозиционных партий на совместном брифинге заявили о начале уличных акций протеста.
Ранее профессор кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета им. Вернадского Александр Ирхин заявил, что итоги борьбы за власть в Грузии будут напрямую влиять на ситуацию вокруг Крыма, поскольку безопасность полуострова зависит от спокойствия на Южном Кавказе.
Политолог пояснил, что Грузия входит в проект так называемой Балто-Черноморско-Каспийской дуги, которую пытается сформировать Запад, чтобы сдержать главных конкурентов на юге и на востоке Евразии. Для него Грузия – "пробка", открывающая ворота в Южный Кавказ.
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