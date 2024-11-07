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Восточноевропейский расклад: что готовит Запад для Сербии и Венгрии - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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Восточноевропейский расклад: что готовит Запад для Сербии и Венгрии
Восточноевропейский расклад: что готовит Запад для Сербии и Венгрии - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Восточноевропейский расклад: что готовит Запад для Сербии и Венгрии
Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T09:32
2024-11-07T09:32
сербия
радио "спутник в крыму"
словакия
венгрия
коллективный запад
политика
в мире
молдавия
мнения
вадим колесниченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Запад готовит государственные перевороты в восточно-европейских странах, которые пытаются продвигать политику национальных интересов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.В сербском городе Нови-Саде ранее начались общественные беспорядки с участием сторонников оппозиционных сил после обрушения части здания железнодорожного вокзала, при котором погибли 14 человек, в том числе шестилетний ребенок.Он подчеркивает, что в Сербии все же сохраняются пророссийские настроения, поскольку в стране осознают: без поддержки России их сомнут, как до этого Югославию. Однако Запад не оставит попыток изменить ситуацию в свою пользу, играя грязно - по своей старой схеме."Раскачивание ситуации через оппозиционные партии будет продолжаться - деньги там вкладываются большие. Евросоюз, не стесняясь, финансирует некоммерческие общественные организации - это классическая схема организации "цветных" революций", - продолжает он.То же, по словам политолога, происходит в Грузии. В этом же ряду находятся и Венгрия, и Словакия. Не случайно премьер министр Венгрии Виктор Орбан около двух недель назад не бездоказательно заявлял о подготовке переворота в стране силами западной коалиции, напомнил гость эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сербия никогда не станет частью антироссийской истерики – вице-премьер"Меня никто не остановит": Фицо заявил о готовности ехать в МосквуЕвропа готовится вступить в войну с Россией – Орбан
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сербия, словакия, венгрия, коллективный запад, политика, в мире, молдавия, мнения, вадим колесниченко
Восточноевропейский расклад: что готовит Запад для Сербии и Венгрии

Евросоюз готовит "цветные" революции в Грузии, Сербии и Венгрии – политолог

09:32 07.11.2024
 
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Беспорядки у парламента в Тбилиси
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Запад готовит государственные перевороты в восточно-европейских странах, которые пытаются продвигать политику национальных интересов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
В сербском городе Нови-Саде ранее начались общественные беспорядки с участием сторонников оппозиционных сил после обрушения части здания железнодорожного вокзала, при котором погибли 14 человек, в том числе шестилетний ребенок.
"Это классическая технология, попытка свалить неугодную власть. Западные политтехнологи используют любой повод. Это способ использования народного беспокойства, чтобы начать раскачивать ситуацию", - констатирует Колесниченко.
Он подчеркивает, что в Сербии все же сохраняются пророссийские настроения, поскольку в стране осознают: без поддержки России их сомнут, как до этого Югославию. Однако Запад не оставит попыток изменить ситуацию в свою пользу, играя грязно - по своей старой схеме.
"Раскачивание ситуации через оппозиционные партии будет продолжаться - деньги там вкладываются большие. Евросоюз, не стесняясь, финансирует некоммерческие общественные организации - это классическая схема организации "цветных" революций", - продолжает он.
То же, по словам политолога, происходит в Грузии. В этом же ряду находятся и Венгрия, и Словакия. Не случайно премьер министр Венгрии Виктор Орбан около двух недель назад не бездоказательно заявлял о подготовке переворота в стране силами западной коалиции, напомнил гость эфира.
"А вот с Молдавией ситуация интересная - там будет жесткое "закручивание гаек", поскольку Майя Санду (президент Молдавии - ред.) победила на выборах в Европе, а у себя в стране проиграла. Напомню, летом предстоят выборы парламента, а партия Санду в прошлом году проиграла в 30 городах из 34, в том числе в Кишиневе. Не знаю, что Санду должна сделать, чтобы сохранить власть. Предполагаю, в стране могут начаться зачистки", - считает политолог.
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Радио "Спутник в Крыму"СербияСловакияВенгрияКоллективный ЗападПолитикаВ миреМолдавияМненияВадим Колесниченко
 
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