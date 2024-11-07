https://crimea.ria.ru/20241107/vostochnoevropeyskiy-rasklad-chto-gotovit-zapad-dlya-serbii-i-vengrii-1141659916.html

Восточноевропейский расклад: что готовит Запад для Сербии и Венгрии

Восточноевропейский расклад: что готовит Запад для Сербии и Венгрии - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Восточноевропейский расклад: что готовит Запад для Сербии и Венгрии

Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T09:32

2024-11-07T09:32

2024-11-07T09:32

сербия

радио "спутник в крыму"

словакия

венгрия

коллективный запад

политика

в мире

молдавия

мнения

вадим колесниченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Запад готовит государственные перевороты в восточно-европейских странах, которые пытаются продвигать политику национальных интересов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.В сербском городе Нови-Саде ранее начались общественные беспорядки с участием сторонников оппозиционных сил после обрушения части здания железнодорожного вокзала, при котором погибли 14 человек, в том числе шестилетний ребенок.Он подчеркивает, что в Сербии все же сохраняются пророссийские настроения, поскольку в стране осознают: без поддержки России их сомнут, как до этого Югославию. Однако Запад не оставит попыток изменить ситуацию в свою пользу, играя грязно - по своей старой схеме."Раскачивание ситуации через оппозиционные партии будет продолжаться - деньги там вкладываются большие. Евросоюз, не стесняясь, финансирует некоммерческие общественные организации - это классическая схема организации "цветных" революций", - продолжает он.То же, по словам политолога, происходит в Грузии. В этом же ряду находятся и Венгрия, и Словакия. Не случайно премьер министр Венгрии Виктор Орбан около двух недель назад не бездоказательно заявлял о подготовке переворота в стране силами западной коалиции, напомнил гость эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сербия никогда не станет частью антироссийской истерики – вице-премьер"Меня никто не остановит": Фицо заявил о готовности ехать в МосквуЕвропа готовится вступить в войну с Россией – Орбан

сербия

словакия

венгрия

молдавия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сербия, словакия, венгрия, коллективный запад, политика, в мире, молдавия, мнения, вадим колесниченко