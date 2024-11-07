https://crimea.ria.ru/20241107/vostochnoevropeyskiy-rasklad-chto-gotovit-zapad-dlya-serbii-i-vengrii-1141659916.html
Восточноевропейский расклад: что готовит Запад для Сербии и Венгрии
Восточноевропейский расклад: что готовит Запад для Сербии и Венгрии - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Восточноевропейский расклад: что готовит Запад для Сербии и Венгрии
Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T09:32
2024-11-07T09:32
2024-11-07T09:32
сербия
радио "спутник в крыму"
словакия
венгрия
коллективный запад
политика
в мире
молдавия
мнения
вадим колесниченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/08/1127414176_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e91668713a98d97bee6c1900d2487199.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Запад готовит государственные перевороты в восточно-европейских странах, которые пытаются продвигать политику национальных интересов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.В сербском городе Нови-Саде ранее начались общественные беспорядки с участием сторонников оппозиционных сил после обрушения части здания железнодорожного вокзала, при котором погибли 14 человек, в том числе шестилетний ребенок.Он подчеркивает, что в Сербии все же сохраняются пророссийские настроения, поскольку в стране осознают: без поддержки России их сомнут, как до этого Югославию. Однако Запад не оставит попыток изменить ситуацию в свою пользу, играя грязно - по своей старой схеме."Раскачивание ситуации через оппозиционные партии будет продолжаться - деньги там вкладываются большие. Евросоюз, не стесняясь, финансирует некоммерческие общественные организации - это классическая схема организации "цветных" революций", - продолжает он.То же, по словам политолога, происходит в Грузии. В этом же ряду находятся и Венгрия, и Словакия. Не случайно премьер министр Венгрии Виктор Орбан около двух недель назад не бездоказательно заявлял о подготовке переворота в стране силами западной коалиции, напомнил гость эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сербия никогда не станет частью антироссийской истерики – вице-премьер"Меня никто не остановит": Фицо заявил о готовности ехать в МосквуЕвропа готовится вступить в войну с Россией – Орбан
сербия
словакия
венгрия
молдавия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/08/1127414176_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c773e40cfd101eb5509f59ffc0fa1bc1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, словакия, венгрия, коллективный запад, политика, в мире, молдавия, мнения, вадим колесниченко
Восточноевропейский расклад: что готовит Запад для Сербии и Венгрии
Евросоюз готовит "цветные" революции в Грузии, Сербии и Венгрии – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым.
Запад готовит государственные перевороты в восточно-европейских странах, которые пытаются продвигать политику национальных интересов.
Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
В сербском городе Нови-Саде ранее начались общественные беспорядки с участием сторонников оппозиционных сил после обрушения части здания железнодорожного вокзала, при котором погибли 14 человек, в том числе шестилетний ребенок.
"Это классическая технология, попытка свалить неугодную власть. Западные политтехнологи используют любой повод. Это способ использования народного беспокойства, чтобы начать раскачивать ситуацию", - констатирует Колесниченко.
Он подчеркивает, что в Сербии все же сохраняются пророссийские настроения, поскольку в стране осознают: без поддержки России их сомнут, как до этого Югославию. Однако Запад не оставит попыток изменить ситуацию в свою пользу, играя грязно - по своей старой схеме.
"Раскачивание ситуации через оппозиционные партии будет продолжаться - деньги там вкладываются большие. Евросоюз, не стесняясь, финансирует некоммерческие общественные организации - это классическая схема организации "цветных" революций", - продолжает он.
То же, по словам политолога, происходит в Грузии. В этом же ряду находятся и Венгрия, и Словакия. Не случайно премьер министр Венгрии Виктор Орбан
около двух недель назад не бездоказательно заявлял о подготовке переворота в стране силами западной коалиции, напомнил гость эфира.
"А вот с Молдавией ситуация интересная - там будет жесткое "закручивание гаек", поскольку Майя Санду (президент Молдавии - ред.) победила на выборах в Европе, а у себя в стране проиграла. Напомню, летом предстоят выборы парламента, а партия Санду в прошлом году проиграла в 30 городах из 34, в том числе в Кишиневе. Не знаю, что Санду должна сделать, чтобы сохранить власть. Предполагаю, в стране могут начаться зачистки", - считает политолог.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: