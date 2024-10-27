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Оппозиция Грузии отказалась признавать итоги выборов - РИА Новости Крым, 27.10.2024
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Оппозиция Грузии отказалась признавать итоги выборов
Оппозиция Грузии отказалась признавать итоги выборов - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Оппозиция Грузии отказалась признавать итоги выборов
В Грузии четыре оппозиционных партии отказались признавать данные Центризбиркома страны по итогам парламентских выборов. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T16:04
2024-10-27T16:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Грузии четыре оппозиционных партии отказались признавать данные Центризбиркома страны по итогам парламентских выборов. Об этом пишет РИА Новости.Лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария заявил, что опубликованные данные "не выражают волю народа"."Сейчас не время безнадежности, сейчас время защищать голоса", — сказал .Накануне официальные цифры отказались признавать лидеры оппозиционных партий "Единство — Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия". Некоторые политики пообещали начать уличные акции протеста.Согласно информации ЦИК, после подсчета данных с более 99% участков "Грузинская мечта" набирает 54,2%, а оппозиция суммарно - 37%. В законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер, среди них "Единство - Национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и "За Грузию".В воскресенье премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что заседание новоизбранного парламента в Грузии состоится, даже если президент Саломе Зурабишвили не назначит его.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация накаляется – премьер Грузии сделал заявление после выборов"Грузинская мечта" побеждает на выборах в парламентПровокации и драка: как проходят парламентские выборы в Грузии
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грузия, выборы, политика, в мире, новости
Оппозиция Грузии отказалась признавать итоги выборов

Четыре оппозиционные партии Грузии отказались признавать данные ЦИК по выборам

16:04 27.10.2024 (обновлено: 16:54 27.10.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Грузии
Парламентские выборы в Грузии - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Грузии четыре оппозиционных партии отказались признавать данные Центризбиркома страны по итогам парламентских выборов. Об этом пишет РИА Новости.
Лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария заявил, что опубликованные данные "не выражают волю народа".
"Сейчас не время безнадежности, сейчас время защищать голоса", — сказал .
Накануне официальные цифры отказались признавать лидеры оппозиционных партий "Единство — Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия". Некоторые политики пообещали начать уличные акции протеста.
Согласно информации ЦИК, после подсчета данных с более 99% участков "Грузинская мечта" набирает 54,2%, а оппозиция суммарно - 37%. В законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер, среди них "Единство - Национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и "За Грузию".
В воскресенье премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что заседание новоизбранного парламента в Грузии состоится, даже если президент Саломе Зурабишвили не назначит его.
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