https://crimea.ria.ru/20241027/oppozitsiya-gruzii-otkazalis-priznavat-itogi-vyborov-1141382212.html

Оппозиция Грузии отказалась признавать итоги выборов

Оппозиция Грузии отказалась признавать итоги выборов - РИА Новости Крым, 27.10.2024

Оппозиция Грузии отказалась признавать итоги выборов

В Грузии четыре оппозиционных партии отказались признавать данные Центризбиркома страны по итогам парламентских выборов. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T16:04

2024-10-27T16:04

2024-10-27T16:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Грузии четыре оппозиционных партии отказались признавать данные Центризбиркома страны по итогам парламентских выборов. Об этом пишет РИА Новости.Лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария заявил, что опубликованные данные "не выражают волю народа"."Сейчас не время безнадежности, сейчас время защищать голоса", — сказал .Накануне официальные цифры отказались признавать лидеры оппозиционных партий "Единство — Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия". Некоторые политики пообещали начать уличные акции протеста.Согласно информации ЦИК, после подсчета данных с более 99% участков "Грузинская мечта" набирает 54,2%, а оппозиция суммарно - 37%. В законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер, среди них "Единство - Национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и "За Грузию".В воскресенье премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что заседание новоизбранного парламента в Грузии состоится, даже если президент Саломе Зурабишвили не назначит его.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация накаляется – премьер Грузии сделал заявление после выборов"Грузинская мечта" побеждает на выборах в парламентПровокации и драка: как проходят парламентские выборы в Грузии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, выборы, политика, в мире, новости