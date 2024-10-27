https://crimea.ria.ru/20241027/situatsiya-nakalyaetsya--premer-gruzii-sdelal-zayavlenie-posle-vyborov-1141376551.html

Ситуация накаляется – премьер Грузии сделал заявление после выборов

Ситуация накаляется – премьер Грузии сделал заявление после выборов - РИА Новости Крым, 27.10.2024

Ситуация накаляется – премьер Грузии сделал заявление после выборов

Заседание новоизбранного парламента в Грузии состоится, даже если президент Саломе Зурабишвили не назначит его. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий... РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T11:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Заседание новоизбранного парламента в Грузии состоится, даже если президент Саломе Зурабишвили не назначит его. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после завершения парламентских выборов. пишет РИА Новости.Согласно информации ЦИК, после подсчета данных с более 99% участков "Грузинская мечта" набирает 54,2%, а оппозиция суммарно - 37%.Правящая партия "Грузинская мечта" выступает за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций.Согласно данным ЦИК, в законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер, среди них "Единство - Национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и "За Грузию".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Грузинская мечта" набирает 56,1% голосов – экзитполЯвка на выборах в Грузии достигла более 50%Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, выборы, политика, в мире, новости