https://crimea.ria.ru/20241026/gruzinskaya-mechta-nabiraet-561-golosov--ekzitpol-1141373135.html

"Грузинская мечта" набирает 56,1% голосов – экзитпол

"Грузинская мечта" набирает 56,1% голосов – экзитпол - РИА Новости Крым, 26.10.2024

"Грузинская мечта" набирает 56,1% голосов – экзитпол

На парламентских выборах в Грузии правящая партия "Грузинская мечта" набирает 56,1%, передает проправительственная телекомпания "Имеди" со ссылкой на свои... РИА Новости Крым, 26.10.2024

2024-10-26T20:54

2024-10-26T20:54

2024-10-26T20:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. На парламентских выборах в Грузии правящая партия "Грузинская мечта" набирает 56,1%, передает проправительственная телекомпания "Имеди" со ссылкой на свои данные exit poll. При этом оппозиционный канал публикует меньший результат со своего экзитпола, сообщает РИА Новости.По данным экзитпола, проведенного компанией Edison Research по заказу оппозиционного телеканала "Формула", "Грузинская мечта" побеждает на выборах с 40,9% голосов. При этом отмечается, что четыре крупнейшие оппозиционные партии (Единство – Национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и "Гахария – за Грузию") суммарно набирают больше голосов избирателей – 51,9%.Ранее ЦИК сообщал, что явка избирателей за три часа до завершения голосования превысила 50%. Ранее днем пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани в ходе брифинга сообщила, что на парламентских выборах в Грузии фиксируются факты провокаций, но в целом избирательный процесс проходит спокойно. Выборы в Грузии проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5-процентный барьер. Партия, набравшая большинство голосов, сможет представить кандидата в премьер-министры.Для утверждения главы правительства и состава кабмина потребуется поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, которые финансируются за счет западных грантов.Основатель ПП "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили ранее заявлял, что если народ проголосует за оппозицию, то выберет в руководство страны иностранную агентуру, которая вовлечет Грузию в войну по примеру Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЦИК утвердил результаты референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз В США демократы готовят массовую фальсификацию выборов – сенатор

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, выборы, политика, новости, в мире