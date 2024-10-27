Президент Грузии призвала к протестам после выборов
Президент Грузии назвала выборы тотально сфальсифицированными и призвала к протестам
© AP Photo Shakh AivazovПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
© AP Photo Shakh Aivazov
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать итоги парламентских выборов в стране и призвала к акциям протеста, пишет РИА Новости.
"В первую очередь, спасибо всем, кто проголосовал за европейское будущее страны… Это была тотальная фальсификация, тотальный захват ваших голосов. Я не признаю эти выборы", - заявила президент на брифинге.
Она также призвала жителей выходить на акцию протеста.
"Хочу позвать вас завтра на проспект Руставели в 7 часов (18.00 мск), чтобы мы все вместе сказали, что не признаем эти выборы и защищаем каждый голос", - заявила президент на брифинге.
Выборы в Грузии прошли в субботу по пропорциональной системе. По данным ЦИК, после подсчета голосов правящая "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%.
В воскресенье премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что заседание новоизбранного парламента в Грузии состоится, даже если президент Саломе Зурабишвили не назначит его.
При этом четыре оппозиционные партии отказались признавать данные Центризбиркома страны по итогам парламентских выборов.
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