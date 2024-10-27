https://crimea.ria.ru/20241027/prezident-gruzii-prizvala-k-protestam-posle-vyborov-1141387122.html

Президент Грузии призвала к протестам после выборов

Президент Грузии призвала к протестам после выборов - РИА Новости Крым, 27.10.2024

Президент Грузии призвала к протестам после выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать итоги парламентских выборов в стране и призвала к акциям протеста, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T21:31

2024-10-27T21:31

2024-10-27T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать итоги парламентских выборов в стране и призвала к акциям протеста, пишет РИА Новости.Она также призвала жителей выходить на акцию протеста.Выборы в Грузии прошли в субботу по пропорциональной системе. По данным ЦИК, после подсчета голосов правящая "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%.В воскресенье премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что заседание новоизбранного парламента в Грузии состоится, даже если президент Саломе Зурабишвили не назначит его.При этом четыре оппозиционные партии отказались признавать данные Центризбиркома страны по итогам парламентских выборов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, выборы, в мире, политика, саломе зурабишвили, новости