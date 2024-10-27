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В Грузии завершили подсчет голосов на выборах
В Грузии завершили подсчет голосов на выборах - РИА Новости Крым, 27.10.2024
В Грузии завершили подсчет голосов на выборах
Центральная избирательная комиссия Грузии в воскресенье вечером завершила подсчет голосов со всех избирательных участков, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T18:52
2024-10-27T18:52
2024-10-27T18:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Центральная избирательная комиссия Грузии в воскресенье вечером завершила подсчет голосов со всех избирательных участков, пишет РИА Новости.По результатам обработки бюллетеней с 3110 участков из 3111, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%.Результаты голосования на одном участке в Марнеули аннулированы после инцидента с массовым вбросом бюллетеней, отметили в ЦИК.При этом премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге заявил, что у Грузии нет дипломатических отношений с Россией, как и планов по их выстраиванию. Выборы в Грузии прошли в субботу по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям было необходимо преодолеть 5-процентный барьер. Партия, набравшая большинство голосов, сможет представить кандидата в премьер-министры. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более половины голосов избирателей, то смогут влиять на формирование правительства.В воскресенье премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что заседание новоизбранного парламента в Грузии состоится, даже если президент Саломе Зурабишвили не назначит его.При этом четыре оппозиционные партии отказались признавать данные Центризбиркома страны по итогам парламентских выборов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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грузия, россия, выборы, политика, в мире, новости
В Грузии завершили подсчет голосов на выборах
ЦИК Грузии: правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов по итогам выборов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Центральная избирательная комиссия Грузии в воскресенье вечером завершила подсчет голосов со всех избирательных участков, пишет РИА Новости.
По результатам обработки бюллетеней с 3110 участков из 3111, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%.
Результаты голосования на одном участке в Марнеули аннулированы после инцидента с массовым вбросом бюллетеней, отметили в ЦИК.
При этом премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге заявил, что у Грузии нет дипломатических отношений с Россией, как и планов по их выстраиванию.
"У нас нет дипломатических отношений с Российской Федерацией. Мы просто проводим политику президента в национальных интересах. Но таких серьезных отношений, как, например, европейская интеграция, с внешнеполитическими игроками у нас нет", — цитирует политика News.ru.
Выборы
в Грузии прошли в субботу по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям было необходимо преодолеть 5-процентный барьер. Партия, набравшая большинство голосов, сможет представить кандидата в премьер-министры. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более половины голосов избирателей, то смогут влиять на формирование правительства.
В воскресенье премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что заседание новоизбранного парламента в Грузии состоится
, даже если президент Саломе Зурабишвили не назначит его.
При этом четыре оппозиционные партии отказались признавать
данные Центризбиркома страны по итогам парламентских выборов.
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