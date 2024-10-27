https://crimea.ria.ru/20241027/v-gruzii-zavershili-podschet-golosov-na-vyborakh-1141385258.html

В Грузии завершили подсчет голосов на выборах

В Грузии завершили подсчет голосов на выборах - РИА Новости Крым, 27.10.2024

В Грузии завершили подсчет голосов на выборах

Центральная избирательная комиссия Грузии в воскресенье вечером завершила подсчет голосов со всех избирательных участков, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T18:52

2024-10-27T18:52

2024-10-27T18:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Центральная избирательная комиссия Грузии в воскресенье вечером завершила подсчет голосов со всех избирательных участков, пишет РИА Новости.По результатам обработки бюллетеней с 3110 участков из 3111, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%.Результаты голосования на одном участке в Марнеули аннулированы после инцидента с массовым вбросом бюллетеней, отметили в ЦИК.При этом премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге заявил, что у Грузии нет дипломатических отношений с Россией, как и планов по их выстраиванию. Выборы в Грузии прошли в субботу по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям было необходимо преодолеть 5-процентный барьер. Партия, набравшая большинство голосов, сможет представить кандидата в премьер-министры. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более половины голосов избирателей, то смогут влиять на формирование правительства.В воскресенье премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что заседание новоизбранного парламента в Грузии состоится, даже если президент Саломе Зурабишвили не назначит его.При этом четыре оппозиционные партии отказались признавать данные Центризбиркома страны по итогам парламентских выборов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, россия, выборы, политика, в мире, новости