https://crimea.ria.ru/20241031/pobedivshaya-na-vyborakh-v-gruzii-partiya-ne-budet-prorossiyskoy--ekspert-1141487544.html
Победившая на выборах в Грузии партия не будет пророссийской – эксперт
Победившая на выборах в Грузии партия не будет пророссийской – эксперт - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Победившая на выборах в Грузии партия не будет пророссийской – эксперт
Победившая на парламентских выборах в Грузии партия "Грузинская мечта" является не пророссийской, а национально ориентированной политсилой, в отличие от... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T06:10
2024-10-31T06:10
2024-10-31T06:10
грузия
радио "спутник в крыму"
выборы
мнения
олег шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Победившая на парламентских выборах в Грузии партия "Грузинская мечта" является не пророссийской, а национально ориентированной политсилой, в отличие от президента республики Саломе Зурабишвили, являющейся гражданкой Франции. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал завкафедрой философии Крымского федерального университета, доктор философских наук Олег Шевченко.Шевченко при этом отметил, что президент республики Саломе Зурабишвили, которая заявляет о якобы "российском вмешательстве" в грузинские выборы, сама имеет, помимо грузинского, еще и французское гражданство. Будучи министром иностранных дел Грузии, она официально получала зарплату из Франции, что официально подтвердили в Париже.По словам эксперта, возникшие после выборов протесты в Грузии – это очередная попытка уничтожить страну, которая осознала собственные национальные интересы и действует сообразно им в рамках своего суверенитета.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК.Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений.Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции глава государства должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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грузия, выборы, мнения, олег шевченко
Победившая на выборах в Грузии партия не будет пророссийской – эксперт
Победившая на выборах "Грузинская мечта" не будет пророссийской – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым.
Победившая на парламентских выборах в Грузии партия "Грузинская мечта" является не пророссийской, а национально ориентированной политсилой, в отличие от президента республики Саломе Зурабишвили, являющейся гражданкой Франции. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал завкафедрой философии Крымского федерального университета, доктор философских наук Олег Шевченко.
"Многие журналисты и политики не правы, когда говорят, что в Грузии победила "пророссийская партия". Нет. Там сейчас законно победила партия, которая выступает за Грузию. И то, что она ратует за экономические и культурные отношения (с Россией – ред.), она делает это не ради России, а ради самой Грузии", – сказал эксперт.
Шевченко при этом отметил, что президент республики Саломе Зурабишвили, которая заявляет о якобы "российском вмешательстве" в грузинские выборы, сама имеет, помимо грузинского, еще и французское гражданство. Будучи министром иностранных дел Грузии, она официально получала зарплату из Франции, что официально подтвердили в Париже.
По словам эксперта, возникшие после выборов протесты в Грузии – это очередная попытка уничтожить страну, которая осознала собственные национальные интересы и действует сообразно им в рамках своего суверенитета.
"Запад уже и не скрывает своего вмешательства во внутренние дела Грузии. Но это страна со многовековой культурой, в том числе политической. Думаю, мудрость и здоровые силы интеллектуальной и политической элиты там восторжествуют", – подытожил аналитик.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК.
Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции глава государства должен быть беспартийным, призвала
к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.
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