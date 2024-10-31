https://crimea.ria.ru/20241031/pobedivshaya-na-vyborakh-v-gruzii-partiya-ne-budet-prorossiyskoy--ekspert-1141487544.html

Победившая на выборах в Грузии партия не будет пророссийской – эксперт

Победившая на выборах в Грузии партия не будет пророссийской – эксперт - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Победившая на выборах в Грузии партия не будет пророссийской – эксперт

Победившая на парламентских выборах в Грузии партия "Грузинская мечта" является не пророссийской, а национально ориентированной политсилой, в отличие от... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T06:10

2024-10-31T06:10

2024-10-31T06:10

грузия

радио "спутник в крыму"

выборы

мнения

олег шевченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Победившая на парламентских выборах в Грузии партия "Грузинская мечта" является не пророссийской, а национально ориентированной политсилой, в отличие от президента республики Саломе Зурабишвили, являющейся гражданкой Франции. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал завкафедрой философии Крымского федерального университета, доктор философских наук Олег Шевченко.Шевченко при этом отметил, что президент республики Саломе Зурабишвили, которая заявляет о якобы "российском вмешательстве" в грузинские выборы, сама имеет, помимо грузинского, еще и французское гражданство. Будучи министром иностранных дел Грузии, она официально получала зарплату из Франции, что официально подтвердили в Париже.По словам эксперта, возникшие после выборов протесты в Грузии – это очередная попытка уничтожить страну, которая осознала собственные национальные интересы и действует сообразно им в рамках своего суверенитета.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК.Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений.Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции глава государства должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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грузия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, выборы, мнения, олег шевченко