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Удары по Украине – поражены военный аэродром и цеха сборки дронов - РИА Новости Крым, 16.11.2024
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Удары по Украине – поражены военный аэродром и цеха сборки дронов
Удары по Украине – поражены военный аэродром и цеха сборки дронов - РИА Новости Крым, 16.11.2024
Удары по Украине – поражены военный аэродром и цеха сборки дронов
Вооруженные силы поразили инфраструктуру военного аэродрома, объекты энергетики, снабжающие ВСУ, и скопления военной техники противника. Об этом в субботу... РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T13:08
2024-11-16T13:08
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
украина
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы поразили инфраструктуру военного аэродрома, объекты энергетики, снабжающие ВСУ, и скопления военной техники противника. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Утром 16 ноября о поражении критической инфраструктуры сообщали назначенные Киевом власти Запорожья и Херсона. Взрывы раздавались и в Киеве.Кроме того, по данным РИА Новости, удар также нанесен по железнодорожному узлу в городе Раздельная в Одесской области. Там был уничтожен военный груз и нарушена цепь их поставок из Румынии.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:42 групповых удара высокоточным оружием – что уничтожено на УкраинеУдары по Украине – что уничтоженоВоенные аэродромы разбиты на Украине
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, новости сво, энергосистема украины
Удары по Украине – поражены военный аэродром и цеха сборки дронов

Армия России поразила цеха сборки дронов и военный аэродром на Украине

13:08 16.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы поразили инфраструктуру военного аэродрома, объекты энергетики, снабжающие ВСУ, и скопления военной техники противника. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.
Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, использовавшимся для обеспечения действий ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 165 районах", - сказано в сводке.
Утром 16 ноября о поражении критической инфраструктуры сообщали назначенные Киевом власти Запорожья и Херсона. Взрывы раздавались и в Киеве.
Кроме того, по данным РИА Новости, удар также нанесен по железнодорожному узлу в городе Раздельная в Одесской области. Там был уничтожен военный груз и нарушена цепь их поставок из Румынии.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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