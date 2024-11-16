https://crimea.ria.ru/20241116/udary-po-ukraine--porazheny-voennyy-aerodrom-i-tsekha-sborki-dronov-1141900987.html

Удары по Украине – поражены военный аэродром и цеха сборки дронов

Удары по Украине – поражены военный аэродром и цеха сборки дронов - РИА Новости Крым, 16.11.2024

Удары по Украине – поражены военный аэродром и цеха сборки дронов

Вооруженные силы поразили инфраструктуру военного аэродрома, объекты энергетики, снабжающие ВСУ, и скопления военной техники противника. Об этом в субботу... РИА Новости Крым, 16.11.2024

2024-11-16T13:08

2024-11-16T13:08

2024-11-16T13:08

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы поразили инфраструктуру военного аэродрома, объекты энергетики, снабжающие ВСУ, и скопления военной техники противника. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Утром 16 ноября о поражении критической инфраструктуры сообщали назначенные Киевом власти Запорожья и Херсона. Взрывы раздавались и в Киеве.Кроме того, по данным РИА Новости, удар также нанесен по железнодорожному узлу в городе Раздельная в Одесской области. Там был уничтожен военный груз и нарушена цепь их поставок из Румынии.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:42 групповых удара высокоточным оружием – что уничтожено на УкраинеУдары по Украине – что уничтоженоВоенные аэродромы разбиты на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, новости сво, энергосистема украины