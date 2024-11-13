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Военные аэродромы разбиты на Украине - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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Военные аэродромы разбиты на Украине
Военные аэродромы разбиты на Украине - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Военные аэродромы разбиты на Украине
Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщается в среду в... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T12:34
2024-11-13T12:34
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщается в среду в сводке Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.По данным "Укрэнерго", на энергообъектах страны ведутся аварийные ремонты, после ударов "в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности".Также российские военные в зоне проведения спецоперации поразили скопления живой силы и военной техники противника в 139 районах. Силы противовоздушной обороны сбили три французские управляемые авиационные бомбы Hammer, американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 85 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 35 707 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 188 танков и других боевых бронированных машин, 1487 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17 805 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 216 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетные войска России оснастят новыми высокоточными комплексами - ПутинУдары по аэродромам и объектам энергетики на Украине нанесли ВС РФВС РФ нанесли удары по аэродромам и объектам энергетики Украины
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РИА Новости Крым
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вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), укрэнерго, украина
Военные аэродромы разбиты на Украине

Армия России поразила военные аэродромы и объекты энергетики на Украине

12:34 13.11.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСамолет ВКС России
Самолет ВКС России
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщается в среду в сводке Минобороны.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
По данным "Укрэнерго", на энергообъектах страны ведутся аварийные ремонты, после ударов "в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности".
Также российские военные в зоне проведения спецоперации поразили скопления живой силы и военной техники противника в 139 районах.
Силы противовоздушной обороны сбили три французские управляемые авиационные бомбы Hammer, американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 85 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 35 707 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 188 танков и других боевых бронированных машин, 1487 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17 805 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 216 единиц специальной военной автомобильной техники.
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