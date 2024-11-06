ВС РФ нанесли удары по аэродромам и объектам энергетики Украины
Российские войска ударили по военным аэродромам и объектам энергетики Украины
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямПожарные тушат возгорание в Киевской области
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Российская авиация, артиллерия, ракетные войска и расчеты БПЛА нанесли удары по военным аэродромам, объектам энергетики и топливной инфраструктуры, снабжающим вооруженные силы Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики и топливной инфраструктуры, используемым для обеспечения ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах", - говорится в сообщении.
Российскими средствами противовоздушной обороны сбит украинский самолет МиГ-29, а также восемь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 23 беспилотника самолетного типа.
За прошедшие сутки Армия России освободила два населенных пункта в Донецкой Народной Республике – Максимовку и Антоновку.
5 ноября российские военнослужащие высокоточными ударами уничтожили на Украине инфраструктуру военных аэродромов, цеха по производству ракетного вооружения и объекты энергетики.
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