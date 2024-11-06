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ВС РФ нанесли удары по аэродромам и объектам энергетики Украины - РИА Новости Крым, 06.11.2024
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ВС РФ нанесли удары по аэродромам и объектам энергетики Украины
ВС РФ нанесли удары по аэродромам и объектам энергетики Украины - РИА Новости Крым, 06.11.2024
ВС РФ нанесли удары по аэродромам и объектам энергетики Украины
Российская авиация, артиллерия, ракетные войска и расчеты БПЛА нанесли удары по военным аэродромам, объектам энергетики и топливной инфраструктуры, снабжающим... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T12:55
2024-11-06T12:55
министерство обороны рф
новости сво
потери всу
инфраструктура
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Российская авиация, артиллерия, ракетные войска и расчеты БПЛА нанесли удары по военным аэродромам, объектам энергетики и топливной инфраструктуры, снабжающим вооруженные силы Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Российскими средствами противовоздушной обороны сбит украинский самолет МиГ-29, а также восемь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 23 беспилотника самолетного типа.За прошедшие сутки Армия России освободила два населенных пункта в Донецкой Народной Республике – Максимовку и Антоновку.5 ноября российские военнослужащие высокоточными ударами уничтожили на Украине инфраструктуру военных аэродромов, цеха по производству ракетного вооружения и объекты энергетики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевские власти готовили захват Курской АЭС – МинобороныАрмия России разбомбила объекты энергетики и нефтезавод на УкраинеОператоры FPV-дронов из Крыма жгут украинскую технику в Курской области
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, потери всу , инфраструктура, вооруженные силы россии, новости
ВС РФ нанесли удары по аэродромам и объектам энергетики Украины

Российские войска ударили по военным аэродромам и объектам энергетики Украины

12:55 06.11.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Российская авиация, артиллерия, ракетные войска и расчеты БПЛА нанесли удары по военным аэродромам, объектам энергетики и топливной инфраструктуры, снабжающим вооруженные силы Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики и топливной инфраструктуры, используемым для обеспечения ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах", - говорится в сообщении.
Российскими средствами противовоздушной обороны сбит украинский самолет МиГ-29, а также восемь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 23 беспилотника самолетного типа.
За прошедшие сутки Армия России освободила два населенных пункта в Донецкой Народной Республике – Максимовку и Антоновку.
5 ноября российские военнослужащие высокоточными ударами уничтожили на Украине инфраструктуру военных аэродромов, цеха по производству ракетного вооружения и объекты энергетики.
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Министерство обороны РФНовости СВОПотери ВСУИнфраструктураВооруженные силы РоссииНовости
 
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