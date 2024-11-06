https://crimea.ria.ru/20241106/vs-rf-nanesli-udary-po-aerodromam-i-obektam-energetiki-ukrainy-1141648751.html

ВС РФ нанесли удары по аэродромам и объектам энергетики Украины

ВС РФ нанесли удары по аэродромам и объектам энергетики Украины - РИА Новости Крым, 06.11.2024

ВС РФ нанесли удары по аэродромам и объектам энергетики Украины

Российская авиация, артиллерия, ракетные войска и расчеты БПЛА нанесли удары по военным аэродромам, объектам энергетики и топливной инфраструктуры, снабжающим... РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T12:55

2024-11-06T12:55

2024-11-06T12:55

министерство обороны рф

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Российская авиация, артиллерия, ракетные войска и расчеты БПЛА нанесли удары по военным аэродромам, объектам энергетики и топливной инфраструктуры, снабжающим вооруженные силы Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Российскими средствами противовоздушной обороны сбит украинский самолет МиГ-29, а также восемь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 23 беспилотника самолетного типа.За прошедшие сутки Армия России освободила два населенных пункта в Донецкой Народной Республике – Максимовку и Антоновку.5 ноября российские военнослужащие высокоточными ударами уничтожили на Украине инфраструктуру военных аэродромов, цеха по производству ракетного вооружения и объекты энергетики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевские власти готовили захват Курской АЭС – МинобороныАрмия России разбомбила объекты энергетики и нефтезавод на УкраинеОператоры FPV-дронов из Крыма жгут украинскую технику в Курской области

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, потери всу , инфраструктура, вооруженные силы россии, новости