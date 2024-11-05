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Киевские власти готовили захват Курской АЭС – Минобороны - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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Киевские власти готовили захват Курской АЭС – Минобороны
Киевские власти готовили захват Курской АЭС – Минобороны - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Киевские власти готовили захват Курской АЭС – Минобороны
Одной из приоритетных целей вторжения ВСУ на территорию Курской области был захват Курской атомной электростанции. Об этом заявил начальник войск радиационной,... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T13:51
2024-11-05T14:01
новости
игорь кириллов
курская аэс
министерство обороны рф
заэс (запорожская атомная электростанция)
войска рхбз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Одной из приоритетных целей вторжения ВСУ на территорию Курской области был захват Курской атомной электростанции. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.В Минобороны подчеркнули, что с большей долей вероятности при крупномасштабной аварии радиоактивные вещества распространились бы на значительной части Европы, как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС. Подчеркивается также, что ВСУ не отказывались от планов силового захвата российских объектов ядерной энергетики.Такие попытки уже предпринимались украинскими боевиками в 2022 году, когда спецназ главного управления разведки Украины с участием иностранных наемников пытались форсировать Каховское водохранилище, чтобы создать плацдарм для захвата ЗАЭС. Благодаря упреждающим действиям российских подразделений все планы захвата не были реализованы.За день до вторжения на территорию Курской области главком ВСУ Александр Сырский поставил задачу украинским десантным группам прорваться на территорию Курской АЭС и заложить там бомбу с дистанционным управлением, сообщал ранее военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины.Напомню, что Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев может создать "грязную" ядерную бомбу – МинобороныЗахват ВСУ Курской АЭС – власти региона развеяли новый фейкЗеленский снимет Сырского за провал ВСУ в Курской области - Луценко
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новости, игорь кириллов, курская аэс, министерство обороны рф, заэс (запорожская атомная электростанция), войска рхбз, всу (вооруженные силы украины)
Киевские власти готовили захват Курской АЭС – Минобороны

Захват Курской АЭС планировали в Киеве – Минобороны

13:51 05.11.2024 (обновлено: 14:01 05.11.2024)
 
© РосэнергоатомКурская АЭС
Курская АЭС
© Росэнергоатом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Одной из приоритетных целей вторжения ВСУ на территорию Курской области был захват Курской атомной электростанции. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"…зона расположения Курской АЭС находится под действием южных ветров, которые транспортируют выбросы на протяжении первых и последующих 12 часов в северном направлении над территорией Российской Федерации… На территории Украины изменения фоновых значений гамма-излучения не будет", – привел Кириллов выдержку из доклада государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, который учитывался при планировании операции по захвату станции.

В Минобороны подчеркнули, что с большей долей вероятности при крупномасштабной аварии радиоактивные вещества распространились бы на значительной части Европы, как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС. Подчеркивается также, что ВСУ не отказывались от планов силового захвата российских объектов ядерной энергетики.

"Не добившись успеха в отношении Курской АЭС, противник вернулся к попыткам взять под свой контроль Запорожскую электростанцию… В данной операции должны были участвовать украинские силы специальных операций. Для достижения поставленной цели предполагалось задействование РСЗО HIMARS и ударных беспилотных комплексов", – цитирует Кириллова пресс-служба Минобороны России.

Такие попытки уже предпринимались украинскими боевиками в 2022 году, когда спецназ главного управления разведки Украины с участием иностранных наемников пытались форсировать Каховское водохранилище, чтобы создать плацдарм для захвата ЗАЭС. Благодаря упреждающим действиям российских подразделений все планы захвата не были реализованы.
За день до вторжения на территорию Курской области главком ВСУ Александр Сырский поставил задачу украинским десантным группам прорваться на территорию Курской АЭС и заложить там бомбу с дистанционным управлением, сообщал ранее военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины.
Напомню, что Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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НовостиИгорь КирилловКурская АЭСМинистерство обороны РФЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Войска РХБЗВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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