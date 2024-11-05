https://crimea.ria.ru/20241105/kiev-gotovil-zakhvat-kurskoy-atomnoy-elektrostantsii--minoborony-1141622491.html

Киевские власти готовили захват Курской АЭС – Минобороны

Киевские власти готовили захват Курской АЭС – Минобороны - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Киевские власти готовили захват Курской АЭС – Минобороны

Одной из приоритетных целей вторжения ВСУ на территорию Курской области был захват Курской атомной электростанции. Об этом заявил начальник войск радиационной,... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T13:51

2024-11-05T13:51

2024-11-05T14:01

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игорь кириллов

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заэс (запорожская атомная электростанция)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Одной из приоритетных целей вторжения ВСУ на территорию Курской области был захват Курской атомной электростанции. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.В Минобороны подчеркнули, что с большей долей вероятности при крупномасштабной аварии радиоактивные вещества распространились бы на значительной части Европы, как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС. Подчеркивается также, что ВСУ не отказывались от планов силового захвата российских объектов ядерной энергетики.Такие попытки уже предпринимались украинскими боевиками в 2022 году, когда спецназ главного управления разведки Украины с участием иностранных наемников пытались форсировать Каховское водохранилище, чтобы создать плацдарм для захвата ЗАЭС. Благодаря упреждающим действиям российских подразделений все планы захвата не были реализованы.За день до вторжения на территорию Курской области главком ВСУ Александр Сырский поставил задачу украинским десантным группам прорваться на территорию Курской АЭС и заложить там бомбу с дистанционным управлением, сообщал ранее военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины.Напомню, что Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев может создать "грязную" ядерную бомбу – МинобороныЗахват ВСУ Курской АЭС – власти региона развеяли новый фейкЗеленский снимет Сырского за провал ВСУ в Курской области - Луценко

заэс (запорожская атомная электростанция)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, игорь кириллов, курская аэс, министерство обороны рф, заэс (запорожская атомная электростанция), войска рхбз, всу (вооруженные силы украины)