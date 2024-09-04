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Сырский приказал ВСУ подорвать бомбу на Курской АЭС – пленный - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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Сырский приказал ВСУ подорвать бомбу на Курской АЭС – пленный
Сырский приказал ВСУ подорвать бомбу на Курской АЭС – пленный - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Сырский приказал ВСУ подорвать бомбу на Курской АЭС – пленный
За день до вторжения на территорию Курской области главком ВСУ Александр Сырский поставил задачу украинским десантным группам прорваться на территорию Курской... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T06:30
2024-09-04T06:31
курская аэс
всу (вооруженные силы украины)
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости
происшествия
атомная энергетика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. За день до вторжения на территорию Курской области главком ВСУ Александр Сырский поставил задачу украинским десантным группам прорваться на территорию Курской АЭС и заложить там бомбу с дистанционным управлением. Об этом рассказал военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины, пишет РИА Новости."Мы собрались в круг, те экипажи, которые должны были выезжать за границу, в Россию. Он сказал, что этот день запишется в историю, говорил, что все у нас получится, потому что пути уже будут открыты и мы должны быстро прорваться в Курскую область на атомную станцию", — сказал Шкода.По словам мобилизованного, после отъезда главкома командиры поставили боевикам устроить "сюрприз для России".Атака ВСУ на Курскую область6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.Всего за время боевых действий на Курском направлении враг потерял более 9300 военнослужащих, 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 561 боевую бронированную машину, 273 автомобиля, 68 артиллерийских орудий, 20 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе шесть РСЗО HIMARS и две MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Каковы истинные цели ВСУ в Курской области – мнениеХотели взорвать нефтехранилище в Курской области: задержаны диверсантыВизит Гросси на Курскую АЭС: что доказал приезд главы МАГАТЭ – мнение
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курская аэс, всу (вооруженные силы украины), ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости, происшествия, атомная энергетика
Сырский приказал ВСУ подорвать бомбу на Курской АЭС – пленный

Сырский приказал ВСУ прорваться к Курской АЭС и взорвать станцию – пленный десантник

06:30 04.09.2024 (обновлено: 06:31 04.09.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкКурская АЭС в Курчатове
Курская АЭС в Курчатове - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. За день до вторжения на территорию Курской области главком ВСУ Александр Сырский поставил задачу украинским десантным группам прорваться на территорию Курской АЭС и заложить там бомбу с дистанционным управлением. Об этом рассказал военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины, пишет РИА Новости.
"Мы собрались в круг, те экипажи, которые должны были выезжать за границу, в Россию. Он сказал, что этот день запишется в историю, говорил, что все у нас получится, потому что пути уже будут открыты и мы должны быстро прорваться в Курскую область на атомную станцию", — сказал Шкода.
По словам мобилизованного, после отъезда главкома командиры поставили боевикам устроить "сюрприз для России".
"Они сказали: "Мы хотим сделать там сюрприз для России, заложить там взрывчатку". Мы спрашиваем: "Какую взрывчатку? Мы там все взорвемся и от радиации погибнем". Объяснили, что вас на то время уже выведут оттуда, уже там будут российские войска, отобьют свою территорию, а потом уже дистанционно сработает бомба, и все взорвется, и Украина обвинит Россию, что сама себя подорвала", — сообщил Шкода.

Атака ВСУ на Курскую область

6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.
Всего за время боевых действий на Курском направлении враг потерял более 9300 военнослужащих, 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 561 боевую бронированную машину, 273 автомобиля, 68 артиллерийских орудий, 20 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе шесть РСЗО HIMARS и две MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
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