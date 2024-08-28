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Визит Гросси на Курскую АЭС: что доказал приезд главы МАГАТЭ – мнение - РИА Новости Крым, 28.08.2024
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https://crimea.ria.ru/20240828/vizit-grossi-na-kurskuyu-aes-chto-dokazal-priezd-glavy-magate--mnenie-1139942652.html
Визит Гросси на Курскую АЭС: что доказал приезд главы МАГАТЭ – мнение
Визит Гросси на Курскую АЭС: что доказал приезд главы МАГАТЭ – мнение - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Визит Гросси на Курскую АЭС: что доказал приезд главы МАГАТЭ – мнение
Курская атомная электростанция является активно действующей, в отличие от Запорожской АЭС (ЗАЭС), которая заглушена, и степень опасности удара по ней для всей... РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T18:01
2024-08-28T18:01
курская область
радио "спутник в крыму"
мнения
сергей горбачев
рафаэль гросси
курская аэс
безопасность
ядерная энергетика
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Исполнительный директор Института стран СНГ в г. Севастополь, кандидат политических наук Сергей Горбачев
Исполнительный директор Института стран СНГ в г. Севастополь, кандидат политических наук Сергей Горбачев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Курская атомная электростанция является активно действующей, в отличие от Запорожской АЭС (ЗАЭС), которая заглушена, и степень опасности удара по ней для всей Европы доказал приезд главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию через короткий промежуток времени после заявления РФ об угрозах со стороны Украины. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.По мнению Горбачева, сам по себе визит Гросси очень важен."Кто-то был свидетелем, а кто-то даже участником процессов, связанных с ЗАЭС. Мы наблюдали, когда Запад в лице соответствующих структур это тему "заматывал". Здесь же с возникновением проблемы в относительно короткий промежуток времени Гросси прибыл", – сказал Горбачев.Сам этот факт уже плюс, при этом он доказывает, какова истинная степень угроз ударов ВСУ по Курской АЭС, добавил Горбачев.По его мнению, и сам визит, и та оценка рисков, которую дал Гросси после осмотра объекта, послужат тому, что напряженность успокоится."И я думаю, что за этим визитом последуют некие другие акции, миссии с тем, чтобы проблему, которую создают украинцы, каким-то образом минимизировать", – сказал Горбачев.По его мнению, повышенный интерес к Курской АЭС и осознание степени угроз не только для России, Украины и Европы, но и для Черного и Азовского морей, и для всех стран Азово-Черноморского бассейна, привлечет, наконец, внимание мирового сообщества и к другим ядерным проблемам.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на Курскую АЭС накануне, 27 августа. Визит состоялся в скором времени после того, как Россия уведомила агентство о рисках удара ВСУ по станции. После осмотра объекта Гросси заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента. А также оценил масштабы возможной катастрофы после удара по Курской АЭС.Ранее доктор политических наук, профессор, бывший первый заместитель генерального директора научно-исследовательского Института экономики, управления и информации Минатома России Александр Гусев заявил, что удар ВСУ по Курской АЭС угрожает радиоактивным заражением всей Европе.
https://crimea.ria.ru/20240828/vblizi-kurskoy-aes-obezvrezhena-nerazorvavshayasya-chast-snaryada-himars-1139937759.html
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курская область, мнения, сергей горбачев, рафаэль гросси, курская аэс, безопасность, ядерная энергетика
Визит Гросси на Курскую АЭС: что доказал приезд главы МАГАТЭ – мнение

Быстрый приезд главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС доказал уровень угрозы от ВСУ

18:01 28.08.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Курская атомная электростанция является активно действующей, в отличие от Запорожской АЭС (ЗАЭС), которая заглушена, и степень опасности удара по ней для всей Европы доказал приезд главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию через короткий промежуток времени после заявления РФ об угрозах со стороны Украины. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.
Исполнительный директор Института стран СНГ в г. Севастополь, кандидат политических наук Сергей Горбачев
18:01
По мнению Горбачева, сам по себе визит Гросси очень важен.
"Кто-то был свидетелем, а кто-то даже участником процессов, связанных с ЗАЭС. Мы наблюдали, когда Запад в лице соответствующих структур это тему "заматывал". Здесь же с возникновением проблемы в относительно короткий промежуток времени Гросси прибыл", – сказал Горбачев.
Сам этот факт уже плюс, при этом он доказывает, какова истинная степень угроз ударов ВСУ по Курской АЭС, добавил Горбачев.

"Курская АЭС, в отличие от Запорожской, является активно действующей. ЗАЭС заглушена. Хотя там вопросы есть, связанные с хранением ядерных отходов – это опасно, но не так критично. А Курская атомная электростанция работает – это все серьезно", – сказал эксперт.

По его мнению, и сам визит, и та оценка рисков, которую дал Гросси после осмотра объекта, послужат тому, что напряженность успокоится.
"И я думаю, что за этим визитом последуют некие другие акции, миссии с тем, чтобы проблему, которую создают украинцы, каким-то образом минимизировать", – сказал Горбачев.
По его мнению, повышенный интерес к Курской АЭС и осознание степени угроз не только для России, Украины и Европы, но и для Черного и Азовского морей, и для всех стран Азово-Черноморского бассейна, привлечет, наконец, внимание мирового сообщества и к другим ядерным проблемам.

"Это и Запорожская атомная станция, и возможности со стороны Украины – а она ими обладает – создания грязной ядерной бомбы, и вопросы, которые в целом связаны с ударами по объектам, представляющими экологическую угрозу, в частности, атаки украинских боевиков по НПЗ, нефтехранилищам в России", – заключил эксперт.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на Курскую АЭС накануне, 27 августа. Визит состоялся в скором времени после того, как Россия уведомила агентство о рисках удара ВСУ по станции. После осмотра объекта Гросси заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента. А также оценил масштабы возможной катастрофы после удара по Курской АЭС.
Ранее доктор политических наук, профессор, бывший первый заместитель генерального директора научно-исследовательского Института экономики, управления и информации Минатома России Александр Гусев заявил, что удар ВСУ по Курской АЭС угрожает радиоактивным заражением всей Европе.
Вблизи Курской АЭС обезвредили часть снаряда HIMARS с неразорвавшимися элементами
13:03
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Радио "Спутник в Крыму"Курская областьМненияСергей ГорбачевРафаэль ГроссиКурская АЭСБезопасностьЯдерная энергетика
 
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18:01Визит Гросси на Курскую АЭС: что доказал приезд главы МАГАТЭ – мнение
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