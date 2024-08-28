https://crimea.ria.ru/20240828/khoteli-vzorvat-neftekhranilische-v-kurskoy-oblasti-zaderzhany-diversanty-1139957399.html

Хотели взорвать нефтехранилище в Курской области: задержаны диверсанты

Хотели взорвать нефтехранилище в Курской области: задержаны диверсанты - РИА Новости Крым, 28.08.2024

Хотели взорвать нефтехранилище в Курской области: задержаны диверсанты

Задержаны диверсанты, планировавшие взрыв на нефтехранилище в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры. РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T21:00

2024-08-28T21:00

2024-08-28T21:00

новости

курская область

антитеррор

безопасность

нефтехранилище

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Задержаны диверсанты, планировавшие взрыв на нефтехранилище в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.По словам представителя силовых структур, подозреваемые передвигались по территории Курской области на гражданском легковом автомобиле. Один из задержанных рассказал о планах совершить теракт. Сейчас проводятся оперативные и следственные мероприятия.Ранее врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что в Курской области ограничивают въезд в город Курчатов. Во вторник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента, случаи военной активности вблизи АЭС вызывают беспокойство за ее безопасность.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ попытались нанести удары по Курской АЭС – ПутинПоражение Курской АЭС при ударах ВСУ чревато техногенной катастрофойВ Минобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭС

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, курская область, антитеррор, безопасность, нефтехранилище