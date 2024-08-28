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Хотели взорвать нефтехранилище в Курской области: задержаны диверсанты
Хотели взорвать нефтехранилище в Курской области: задержаны диверсанты - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Хотели взорвать нефтехранилище в Курской области: задержаны диверсанты
Задержаны диверсанты, планировавшие взрыв на нефтехранилище в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры. РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T21:00
2024-08-28T21:00
2024-08-28T21:00
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курская область
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Задержаны диверсанты, планировавшие взрыв на нефтехранилище в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.По словам представителя силовых структур, подозреваемые передвигались по территории Курской области на гражданском легковом автомобиле. Один из задержанных рассказал о планах совершить теракт. Сейчас проводятся оперативные и следственные мероприятия.Ранее врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что в Курской области ограничивают въезд в город Курчатов. Во вторник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента, случаи военной активности вблизи АЭС вызывают беспокойство за ее безопасность.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ попытались нанести удары по Курской АЭС – ПутинПоражение Курской АЭС при ударах ВСУ чревато техногенной катастрофойВ Минобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭС
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости, курская область, антитеррор, безопасность, нефтехранилище
Хотели взорвать нефтехранилище в Курской области: задержаны диверсанты
Планировавшие взрыв на нефтехранилище в Курской области диверсанты задержаны