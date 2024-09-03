https://crimea.ria.ru/20240903/chto-proiskhodit-v-kurskoy-oblasti--aktualnye-dannye-minoborony-1140087472.html

Что происходит в Курской области – актуальные данные Минобороны

Что происходит в Курской области – актуальные данные Минобороны - РИА Новости Крым, 03.09.2024

Что происходит в Курской области – актуальные данные Минобороны

Военнослужащие российской армии за прошедшие сутки отразили атаки украинских боевиков и сорвали попытки атак в направлении Комаровки, Коренево и Ольговки в... РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T14:20

2024-09-03T14:20

2024-09-03T14:24

министерство обороны рф

новости

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Военнослужащие российской армии за прошедшие сутки отразили атаки украинских боевиков и сорвали попытки атак в направлении Комаровки, Коренево и Ольговки в Курской области, сообщает Минобороны РФ.Также были сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Комаровка, Коренево и Ольговка. Потери противника составили до 25 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и три автомобиля, добавили в Минобороны.Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовой и 152-й егерской бригад, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, Гордеевка, Косица, Краснооктябрьское, Княжий Первый, Куриловка, Любимовка, Мартыновка, Михайловка, Малая Локня, Новоивановка, Орловка, Плехово и Снагость.Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 101-й, 103-й, 119-й и 129-й бригад теробороны, а также 1-й и 17-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Белополье, Ворожба, Великая Писаревка, Глухов, Мирополье, Новая Сечь, Новоивановка, Павловка, Пустогород, Погребки, Старые Верки, Стукаловка, Сумы, Хотень и Юнаковка.За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 12 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, одна пусковая установка РСЗО, боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса, станция РЭБ, 12 автомобилей и две единицы инженерной техники.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 9300 военнослужащих, 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 561 боевую бронированную машину, 273 автомобиля, 68 артиллерийских орудий, 20 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе шесть РСЗО HIMARS и две MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и три HIMARSВСУ несут потери на всех фронтах – уничтожены еще более 2000 боевиков"Они ближнего боя боятся": боец с позывным "Крым" о боевиках ВСУ

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу