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ВСУ несут потери на всех фронтах – уничтожены еще более 2000 боевиков - РИА Новости Крым, 03.09.2024
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ВСУ несут потери на всех фронтах – уничтожены еще более 2000 боевиков
ВСУ несут потери на всех фронтах – уничтожены еще более 2000 боевиков - РИА Новости Крым, 03.09.2024
ВСУ несут потери на всех фронтах – уничтожены еще более 2000 боевиков
Потери украинских войск за сутки составили более 2000 боевиков, также противник потерял технику и вооружения, в том числе польского, британского и американского РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T13:27
2024-09-03T13:27
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Потери украинских войск за сутки составили более 2000 боевиков, также противник потерял технику и вооружения, в том числе польского, британского и американского производства, следует из сводки Минобороны России во вторник.Подразделениями группировки войск "Север" уничтожены более 150 военнослужащих ВСУ, танк, боевая бронированная машина, три автомобиля и 122-мм боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".Бойцами Западной группировки улучшено тактическое положение, отражена контратака штурмовиков ВСУ. Потери противника – до 450 военнослужащих, два автомобиля, польская САУ Krab, британская гаубица FH-70, две гаубицы Д-20 и девять полевых складов боеприпасов.Подразделения Южной группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, разбили до 710 боевиков, шесть автомобилей, американские САУ Paladin и гаубицу М777, САУ "Акация" и гаубицу Д-30. Также уничтожены пять полевых складов боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Группировка "Центр" также продвинулась вглубь обороны врага. Отражены семь контратак, ликвидированы до 490 солдат ВСУ, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, САУ Paladin и гаубица Д-30.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ, уничтожили до 150 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, две САУ Krab.Группой "Днепр" разбиты до 60 боевиков, два автомобиля и гаубица "Мста-Б".Сутками ранее ВС РФ отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял 1690 боевиков, также уничтожена украинская и западная техника, освобожден населенный пункт Скучное в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские морпехи остановили колонну ВСУ в Курской областиПо Украине нанесен групповой удар – какие объекты уничтожены"Они ближнего боя боятся": боец с позывным "Крым" о боевиках ВСУ
новые регионы россии
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика
ВСУ несут потери на всех фронтах – уничтожены еще более 2000 боевиков

Потери украинских войск за сутки составили более 2000 боевиков – Минобороны

13:27 03.09.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Потери украинских войск за сутки составили более 2000 боевиков, также противник потерял технику и вооружения, в том числе польского, британского и американского производства, следует из сводки Минобороны России во вторник.
Подразделениями группировки войск "Север" уничтожены более 150 военнослужащих ВСУ, танк, боевая бронированная машина, три автомобиля и 122-мм боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".
Бойцами Западной группировки улучшено тактическое положение, отражена контратака штурмовиков ВСУ. Потери противника – до 450 военнослужащих, два автомобиля, польская САУ Krab, британская гаубица FH-70, две гаубицы Д-20 и девять полевых складов боеприпасов.
Подразделения Южной группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, разбили до 710 боевиков, шесть автомобилей, американские САУ Paladin и гаубицу М777, САУ "Акация" и гаубицу Д-30. Также уничтожены пять полевых складов боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Группировка "Центр" также продвинулась вглубь обороны врага. Отражены семь контратак, ликвидированы до 490 солдат ВСУ, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, САУ Paladin и гаубица Д-30.
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ, уничтожили до 150 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, две САУ Krab.
Группой "Днепр" разбиты до 60 боевиков, два автомобиля и гаубица "Мста-Б".
Сводка Минобороны РФСводка Минобороны РФ
Сутками ранее ВС РФ отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял 1690 боевиков, также уничтожена украинская и западная техника, освобожден населенный пункт Скучное в ДНР.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииХарьковская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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