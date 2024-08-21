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Погиб в Курской области: в Алуште простились с пехотинцем Олегом Рожковым
Погиб в Курской области: в Алуште простились с пехотинцем Олегом Рожковым - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Погиб в Курской области: в Алуште простились с пехотинцем Олегом Рожковым
Погибшего в Курской области бойца 810-й бригады морской пехоты ЧФ Олега Рожкова проводили в последний путь в Алуште. Об этом сообщает глава администрации города РИА Новости Крым, 21.08.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Погибшего в Курской области бойца 810-й бригады морской пехоты ЧФ Олега Рожкова проводили в последний путь в Алуште. Об этом сообщает глава администрации города Галина Огнева.По информации главы администрации Алушты, в октябре 2022 года Олег Рожков был мобилизован из Белогорского района в 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота, в Севастополь. 8 августа этого года он погиб, выполняя свой воинский долг, защищая интересы страны и мирных жителей Курской области.Близкие люди отзывались о нем как об ответственном, добром и отзывчивом человеке, настоящем патриоте своей страны.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черноморском простятся с погибшим героем СВО32 улицы в городах Крыма получили имена в честь героев СВОВ Симферополе открыли мемориальную доску погибшему герою СВО
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Погиб в Курской области: в Алуште простились с пехотинцем Олегом Рожковым
Погибшего бойца 810-й бригады морской пехоты ЧФ проводили в последний путь в Алуште
22:21 21.08.2024 (обновлено: 22:23 21.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Погибшего в Курской области бойца 810-й бригады морской пехоты ЧФ Олега Рожкова проводили в последний путь в Алуште. Об этом сообщает глава администрации города Галина Огнева.
"Алуштинцы сегодня простились с храбрым воином и замечательным человеком - рядовым Вооруженных Сил Российской Федерации Рожковым Олегом Игоревичем, который погиб, исполняя свой воинский долг в специальной военной операции", - написала мэр в своем Telegram-канале.
По информации главы администрации Алушты, в октябре 2022 года Олег Рожков был мобилизован из Белогорского района в 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота, в Севастополь. 8 августа этого года он погиб, выполняя свой воинский долг, защищая интересы страны и мирных жителей Курской области.
Близкие люди отзывались о нем как об ответственном, добром и отзывчивом человеке, настоящем патриоте своей страны.
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