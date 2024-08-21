https://crimea.ria.ru/20240821/pogib-v-kurskoy-oblasti-v-alushte-prostilis-s-pekhotintsem-olegom-rozhkovym-1139785430.html

Погиб в Курской области: в Алуште простились с пехотинцем Олегом Рожковым

Погиб в Курской области: в Алуште простились с пехотинцем Олегом Рожковым - РИА Новости Крым, 21.08.2024

Погиб в Курской области: в Алуште простились с пехотинцем Олегом Рожковым

Погибшего в Курской области бойца 810-й бригады морской пехоты ЧФ Олега Рожкова проводили в последний путь в Алуште. Об этом сообщает глава администрации города РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T22:21

2024-08-21T22:21

2024-08-21T22:23

утраты

новости сво

герои сво

алушта

галина огнева

морская пехота чф

чф рф (черноморский флот российской федерации)

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/17/1123034563_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7d2cae8acd5fe9e752361f4956ec4d05.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Погибшего в Курской области бойца 810-й бригады морской пехоты ЧФ Олега Рожкова проводили в последний путь в Алуште. Об этом сообщает глава администрации города Галина Огнева.По информации главы администрации Алушты, в октябре 2022 года Олег Рожков был мобилизован из Белогорского района в 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота, в Севастополь. 8 августа этого года он погиб, выполняя свой воинский долг, защищая интересы страны и мирных жителей Курской области.Близкие люди отзывались о нем как об ответственном, добром и отзывчивом человеке, настоящем патриоте своей страны.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черноморском простятся с погибшим героем СВО32 улицы в городах Крыма получили имена в честь героев СВОВ Симферополе открыли мемориальную доску погибшему герою СВО

алушта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, новости сво, герои сво, алушта, галина огнева, морская пехота чф, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма, крым