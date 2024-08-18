https://crimea.ria.ru/20240818/v-chernomorskom-prostyatsya-s-pogibshim-geroem-svo-1139697573.html

В Черноморском простятся с погибшим героем СВО

В Черноморском простятся с погибшим героем СВО - РИА Новости Крым, 18.08.2024

В Черноморском простятся с погибшим героем СВО

В Черноморском районе Крыма простятся с погибшим героем СВО Антоном Сизоненко. Об этом сообщил замглавы местной администрации Александр Дудинов. РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T20:14

2024-08-18T20:14

2024-08-18T20:16

утраты

черноморский район

память

александр дудинов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_0:33:960:573_1920x0_80_0_0_c9e93693354360bb731a51cf1e7a38eb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма простятся с погибшим героем СВО Антоном Сизоненко. Об этом сообщил замглавы местной администрации Александр Дудинов.Погибший герой учился в Черноморской средней школе №1, закончил ее в 1993 году. Работал строителем. В сентября 2023 года отправился в зону проведения спецоперации, служил в составе 810 бригады морской пехоты.Антон Сизоненко пал смертью храбрых 9 августа 2024 года, выполняя боевое задание. Он был добрым и отзывчивым, неравнодушным к чужой беде, уточнил замглавы. Он также выразил надежду, что память о погибшем земляке навсегда останется в сердцах черноморцев."Прощание состоится во вторник, 20 августа, в 11:00 по адресу: п.Черноморское, Храм святых и праведных Захария и Елисаветы", – уточнил Дудинов.

https://crimea.ria.ru/20230817/32-ulitsy-v-gorodakh-kryma-poluchili-imena-v-chest-geroev-svo-1130777378.html

черноморский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, черноморский район, память, александр дудинов