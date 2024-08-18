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В Черноморском простятся с погибшим героем СВО - РИА Новости Крым, 18.08.2024
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В Черноморском простятся с погибшим героем СВО
В Черноморском простятся с погибшим героем СВО - РИА Новости Крым, 18.08.2024
В Черноморском простятся с погибшим героем СВО
В Черноморском районе Крыма простятся с погибшим героем СВО Антоном Сизоненко. Об этом сообщил замглавы местной администрации Александр Дудинов. РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T20:14
2024-08-18T20:16
утраты
черноморский район
память
александр дудинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма простятся с погибшим героем СВО Антоном Сизоненко. Об этом сообщил замглавы местной администрации Александр Дудинов.Погибший герой учился в Черноморской средней школе №1, закончил ее в 1993 году. Работал строителем. В сентября 2023 года отправился в зону проведения спецоперации, служил в составе 810 бригады морской пехоты.Антон Сизоненко пал смертью храбрых 9 августа 2024 года, выполняя боевое задание. Он был добрым и отзывчивым, неравнодушным к чужой беде, уточнил замглавы. Он также выразил надежду, что память о погибшем земляке навсегда останется в сердцах черноморцев."Прощание состоится во вторник, 20 августа, в 11:00 по адресу: п.Черноморское, Храм святых и праведных Захария и Елисаветы", – уточнил Дудинов.
https://crimea.ria.ru/20230817/32-ulitsy-v-gorodakh-kryma-poluchili-imena-v-chest-geroev-svo-1130777378.html
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утраты, черноморский район, память, александр дудинов
В Черноморском простятся с погибшим героем СВО

В Черноморском районе Крыма простятся с погибшим героем СВО Антоном Сизоненко

20:14 18.08.2024 (обновлено: 20:16 18.08.2024)
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма простятся с погибшим героем СВО Антоном Сизоненко. Об этом сообщил замглавы местной администрации Александр Дудинов.

"В Черноморский район пришла скорбная весть – при выполнении боевого задания в зоне проведения специальной военной операции погиб наш земляк, житель поселка Черноморское Сизоненко Антон Федорович 1978 года рождения", – написал он в своем Telegram-канале.

Погибший герой учился в Черноморской средней школе №1, закончил ее в 1993 году. Работал строителем. В сентября 2023 года отправился в зону проведения спецоперации, служил в составе 810 бригады морской пехоты.
Антон Сизоненко пал смертью храбрых 9 августа 2024 года, выполняя боевое задание. Он был добрым и отзывчивым, неравнодушным к чужой беде, уточнил замглавы. Он также выразил надежду, что память о погибшем земляке навсегда останется в сердцах черноморцев.
"Прощание состоится во вторник, 20 августа, в 11:00 по адресу: п.Черноморское, Храм святых и праведных Захария и Елисаветы", – уточнил Дудинов.
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