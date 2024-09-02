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По Украине нанесен групповой удар – какие объекты уничтожены
По Украине нанесен групповой удар – какие объекты уничтожены - РИА Новости Крым, 02.09.2024
По Украине нанесен групповой удар – какие объекты уничтожены
Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики и цехам по производству и ремонту авиатехники и ракетного вооружения. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T12:31
2024-09-02T12:31
2024-09-02T12:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики и цехам по производству и ремонту авиатехники и ракетного вооружения. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, российским ударам подверглись места сборки и хранения беспилотников, пункты временной дислокации националистических формирований и иностранных наемников.Все назначенные объекты поражены, отметили в Минобороны.Вооруженные силы РФ за минувшую неделю нанесли один массированный и 14 групповых ударов по объектам энергетики и аэродромам на Украине.В результате поражены критически важные объекты энергетики и аэродромной инфраструктуры Украины, склады горючего, арсеналы западных авиационных средств поражения и артиллерийских боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны рассказали о сдавшихся в плен боевиках ВСУ в Курской областиЧто происходит в Курской области: актуальные данные МинобороныНа Кинбурнской косе "Днепр" уничтожил два катера ВСУ с личным составом
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, потери всу , новости
По Украине нанесен групповой удар – какие объекты уничтожены
Армия России нанесла групповой удар по объектам энергетики и ОПК Украины – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики и цехам по производству и ремонту авиатехники и ракетного вооружения. Об этом сообщает Минобороны России.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиатехники и ракетного вооружения", - говорится в сообщении.
Кроме того, российским ударам подверглись места сборки и хранения беспилотников, пункты временной дислокации националистических формирований и иностранных наемников.
Все назначенные объекты поражены, отметили в Минобороны.
Вооруженные силы РФ за минувшую неделю нанесли один массированный и 14 групповых ударов
по объектам энергетики и аэродромам на Украине.
В результате поражены критически важные объекты энергетики и аэродромной инфраструктуры Украины, склады горючего, арсеналы западных авиационных средств поражения и артиллерийских боеприпасов.
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