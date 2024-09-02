https://crimea.ria.ru/20240902/po-ukraine-nanesen-gruppovoy-udar--kakie-obekty-unichtozheny-1140062001.html

По Украине нанесен групповой удар – какие объекты уничтожены

По Украине нанесен групповой удар – какие объекты уничтожены - РИА Новости Крым, 02.09.2024

По Украине нанесен групповой удар – какие объекты уничтожены

Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики и цехам по производству и ремонту авиатехники и ракетного вооружения. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T12:31

2024-09-02T12:31

2024-09-02T12:31

новости сво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

украина

потери всу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0b/1138015042_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c99a426a3d40c0fdfd2c0dee4a2d17d0.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики и цехам по производству и ремонту авиатехники и ракетного вооружения. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, российским ударам подверглись места сборки и хранения беспилотников, пункты временной дислокации националистических формирований и иностранных наемников.Все назначенные объекты поражены, отметили в Минобороны.Вооруженные силы РФ за минувшую неделю нанесли один массированный и 14 групповых ударов по объектам энергетики и аэродромам на Украине.В результате поражены критически важные объекты энергетики и аэродромной инфраструктуры Украины, склады горючего, арсеналы западных авиационных средств поражения и артиллерийских боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны рассказали о сдавшихся в плен боевиках ВСУ в Курской областиЧто происходит в Курской области: актуальные данные МинобороныНа Кинбурнской косе "Днепр" уничтожил два катера ВСУ с личным составом

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, потери всу , новости