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14 групповых ударов нанесены по критическим объектам на Украине за неделю - РИА Новости Крым, 30.08.2024
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14 групповых ударов нанесены по критическим объектам на Украине за неделю
14 групповых ударов нанесены по критическим объектам на Украине за неделю - РИА Новости Крым, 30.08.2024
14 групповых ударов нанесены по критическим объектам на Украине за неделю
ВС РФ за неделю нанесли один массированный и 14 групповых ударов по объектам энергетики и аэродромам на Украине. Уничтожены склады с топливом и боеприпасами. Об РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T15:43
2024-08-30T15:49
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
армия и флот
украина
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым ВС РФ за неделю нанесли один массированный и 14 групповых ударов по объектам энергетики и аэродромам на Украине. Уничтожены склады с топливом и боеприпасами. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.В результате ударов поражены критически важные объекты энергетики и аэродромной инфраструктуры Украины, склады горючего, арсеналы западных авиационных средств поражения и артиллерийских боеприпасов, уточнили в российском оборонном ведомстве.Ранее в пятницу сообщалось, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Новожеланное, Константиновка и Синьковка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны рассказали о сдавшихся в плен боевиках ВСУ в Курской областиЧто происходит в Курской области: актуальные данные МинобороныНа Кинбурнской косе "Днепр" уничтожил два катера ВСУ с личным составом
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу
14 групповых ударов нанесены по критическим объектам на Украине за неделю

ВС РФ нанесли массированный и 14 групповых ударов по критическим объектам на Украине

15:43 30.08.2024 (обновлено: 15:49 30.08.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым ВС РФ за неделю нанесли один массированный и 14 групповых ударов по объектам энергетики и аэродромам на Украине. Уничтожены склады с топливом и боеприпасами. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.

"С 24 по 30 августа т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации были нанесены: массированный и 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами", говорится в сообщении.

В результате ударов поражены критически важные объекты энергетики и аэродромной инфраструктуры Украины, склады горючего, арсеналы западных авиационных средств поражения и артиллерийских боеприпасов, уточнили в российском оборонном ведомстве.
Ранее в пятницу сообщалось, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Новожеланное, Константиновка и Синьковка.
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