https://crimea.ria.ru/20240830/14-gruppovykh-udarov-naneseny-po-kriticheskim-obektam-na-ukraine-za-nedelyu-1140006094.html

14 групповых ударов нанесены по критическим объектам на Украине за неделю

14 групповых ударов нанесены по критическим объектам на Украине за неделю - РИА Новости Крым, 30.08.2024

14 групповых ударов нанесены по критическим объектам на Украине за неделю

ВС РФ за неделю нанесли один массированный и 14 групповых ударов по объектам энергетики и аэродромам на Украине. Уничтожены склады с топливом и боеприпасами. Об РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T15:43

2024-08-30T15:43

2024-08-30T15:49

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

армия и флот

украина

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/02/1139322889_0:0:1225:690_1920x0_80_0_0_7af8406edf7a155fc4ff306ee62610f2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым ВС РФ за неделю нанесли один массированный и 14 групповых ударов по объектам энергетики и аэродромам на Украине. Уничтожены склады с топливом и боеприпасами. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.В результате ударов поражены критически важные объекты энергетики и аэродромной инфраструктуры Украины, склады горючего, арсеналы западных авиационных средств поражения и артиллерийских боеприпасов, уточнили в российском оборонном ведомстве.Ранее в пятницу сообщалось, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Новожеланное, Константиновка и Синьковка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны рассказали о сдавшихся в плен боевиках ВСУ в Курской областиЧто происходит в Курской области: актуальные данные МинобороныНа Кинбурнской косе "Днепр" уничтожил два катера ВСУ с личным составом

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу