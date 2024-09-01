Рейтинг@Mail.ru
"Они ближнего боя боятся": боец с позывным "Крым" о боевиках ВСУ - РИА Новости Крым, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240901/oni-blizhnego-boya-boyatsya-boets-s-pozyvnym-krym-o-boevikakh-vsu-1140045423.html
"Они ближнего боя боятся": боец с позывным "Крым" о боевиках ВСУ
"Они ближнего боя боятся": боец с позывным "Крым" о боевиках ВСУ - РИА Новости Крым, 01.09.2024
"Они ближнего боя боятся": боец с позывным "Крым" о боевиках ВСУ
Боец с позывным "Крым" передает свой боевой опыт новобранцам. В ряды Вооруженных Сил РФ он вступил добровольцем, не раз штурмовал позиции противника и теперь... РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T18:30
2024-09-01T18:30
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
россия
украина
всу (вооруженные силы украины)
иностранные наемники всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140045295_370:0:2190:1024_1920x0_80_0_0_dc9d7e081d3871df82c18ba584d0f2d9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Боец с позывным "Крым" передает свой боевой опыт новобранцам. В ряды Вооруженных Сил РФ он вступил добровольцем, не раз штурмовал позиции противника и теперь служит инструктором по тактической подготовке. Интервью с "Крымом" опубликовали в Telegram-канале Минобороны."Надо подготавливать максимально к самым сложным ситуациям. Мы с товарищами заходили в маленьких группах, меньше, чем на данный момент. Мы заходили в группе по три человека на дистанции 30-40 метров друг от друга", – рассказывает боец.Такое передвижение оказывалось эффективным, говорит он, потому что неподготовленные украинские военные часто боятся вступать в ближний бой.За участие в успешных штурмах позиций противника боец с позывным "Крым" награжден Орденом Мужества и медалью "За воинскую доблесть" II степени.Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 25-й гвардейской Севастопольской Краснознаменной отдельной мотострелковой бригады, которая освободила село Синьковка в Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили еще два населенных пункта в ДонбассеПочти две тысячи боевиков и 9 складов боеприпасов – потери ВСУ за суткиСитуация в Курской области: актуальные данные Минобороны
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140045295_598:0:1963:1024_1920x0_80_0_0_6cf8d7d7efa7f95d70447e3fdcc2712a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), иностранные наемники всу
"Они ближнего боя боятся": боец с позывным "Крым" о боевиках ВСУ

Кавалер Ордена Мужества с позывным "Крым" учит ближнему бою новобранцев

18:30 01.09.2024
 
© Министерство обороны РФБоец с позывным "Крым"
Боец с позывным Крым
© Министерство обороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Боец с позывным "Крым" передает свой боевой опыт новобранцам. В ряды Вооруженных Сил РФ он вступил добровольцем, не раз штурмовал позиции противника и теперь служит инструктором по тактической подготовке. Интервью с "Крымом" опубликовали в Telegram-канале Минобороны.
"Надо подготавливать максимально к самым сложным ситуациям. Мы с товарищами заходили в маленьких группах, меньше, чем на данный момент. Мы заходили в группе по три человека на дистанции 30-40 метров друг от друга", – рассказывает боец.
Такое передвижение оказывалось эффективным, говорит он, потому что неподготовленные украинские военные часто боятся вступать в ближний бой.

"Мы залетали в опорник. Противники наши боятся контактного боя очень сильно. Наемники еще могут посопротивляться но тут уже зависит от того, насколько ты контролируешь свой страх", – объясняет "Крым".

За участие в успешных штурмах позиций противника боец с позывным "Крым" награжден Орденом Мужества и медалью "За воинскую доблесть" II степени.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 25-й гвардейской Севастопольской Краснознаменной отдельной мотострелковой бригады, которая освободила село Синьковка в Харьковской области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские войска освободили еще два населенных пункта в Донбассе
Почти две тысячи боевиков и 9 складов боеприпасов – потери ВСУ за сутки
Ситуация в Курской области: актуальные данные Минобороны
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииРоссияУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Иностранные наемники ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:43Осень вступает в свои права: прогноз погоды для Крыма на неделю
18:30"Они ближнего боя боятся": боец с позывным "Крым" о боевиках ВСУ
18:10Число раненых в Белгороде увеличилось – двое детей в тяжелом состоянии
17:47Иномарку зажало между грузовиками в ДТП на Кубани – три человека погибли
17:30В Черном море произошло землетрясение
17:16В Крыму женщине стало плохо на Чуфут-Кале – ее эвакуировали спасатели
17:04Крымский мост: обстановка после открытия движения
16:45В Крыму продлили ограничения на посещение заповедников
16:25Крымский мост: движение в направлении Керчи восстановлено
16:03Крымский мост: движение автотранспорта в направлении Керчи приостановлено
15:469 человек ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область – двое из них дети
15:40Град и шквалы накроют Крым
15:11Безопасный маршрут: как в Крыму подготовили дороги к учебному году
14:481 сентября – день знаний: инфографика
14:32В Крыму на федеральные средства капитально отремонтируют все школы
14:07Крымский мост: очередь растет с обеих сторон
13:44Синьковку под Купянском освободили севастопольцы – их поздравил Белоусов
13:21Ситуация в Курской области: актуальные данные Минобороны
13:03Почти две тысячи боевиков и 9 складов боеприпасов – потери ВСУ за сутки
12:43В Харьковской области уничтожены цеха по сборке БПЛА и ангары их хранения
Лента новостейМолния