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"Они ближнего боя боятся": боец с позывным "Крым" о боевиках ВСУ
"Они ближнего боя боятся": боец с позывным "Крым" о боевиках ВСУ - РИА Новости Крым, 01.09.2024
"Они ближнего боя боятся": боец с позывным "Крым" о боевиках ВСУ
Боец с позывным "Крым" передает свой боевой опыт новобранцам. В ряды Вооруженных Сил РФ он вступил добровольцем, не раз штурмовал позиции противника и теперь... РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T18:30
2024-09-01T18:30
2024-09-01T18:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Боец с позывным "Крым" передает свой боевой опыт новобранцам. В ряды Вооруженных Сил РФ он вступил добровольцем, не раз штурмовал позиции противника и теперь служит инструктором по тактической подготовке. Интервью с "Крымом" опубликовали в Telegram-канале Минобороны."Надо подготавливать максимально к самым сложным ситуациям. Мы с товарищами заходили в маленьких группах, меньше, чем на данный момент. Мы заходили в группе по три человека на дистанции 30-40 метров друг от друга", – рассказывает боец.Такое передвижение оказывалось эффективным, говорит он, потому что неподготовленные украинские военные часто боятся вступать в ближний бой.За участие в успешных штурмах позиций противника боец с позывным "Крым" награжден Орденом Мужества и медалью "За воинскую доблесть" II степени.Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 25-й гвардейской Севастопольской Краснознаменной отдельной мотострелковой бригады, которая освободила село Синьковка в Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили еще два населенных пункта в ДонбассеПочти две тысячи боевиков и 9 складов боеприпасов – потери ВСУ за суткиСитуация в Курской области: актуальные данные Минобороны
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), иностранные наемники всу
"Они ближнего боя боятся": боец с позывным "Крым" о боевиках ВСУ
Кавалер Ордена Мужества с позывным "Крым" учит ближнему бою новобранцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Боец с позывным "Крым" передает свой боевой опыт новобранцам. В ряды Вооруженных Сил РФ он вступил добровольцем, не раз штурмовал позиции противника и теперь служит инструктором по тактической подготовке. Интервью с "Крымом" опубликовали в Telegram-канале Минобороны.
"Надо подготавливать максимально к самым сложным ситуациям. Мы с товарищами заходили в маленьких группах, меньше, чем на данный момент. Мы заходили в группе по три человека на дистанции 30-40 метров друг от друга", – рассказывает боец.
Такое передвижение оказывалось эффективным, говорит он, потому что неподготовленные украинские военные часто боятся вступать в ближний бой.
"Мы залетали в опорник. Противники наши боятся контактного боя очень сильно. Наемники еще могут посопротивляться но тут уже зависит от того, насколько ты контролируешь свой страх", – объясняет "Крым".
За участие в успешных штурмах позиций противника боец с позывным "Крым" награжден Орденом Мужества и медалью "За воинскую доблесть" II степени.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму
командованию и личному составу 25-й гвардейской Севастопольской Краснознаменной отдельной мотострелковой бригады, которая освободила село Синьковка в Харьковской области.
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