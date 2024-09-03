https://crimea.ria.ru/20240903/krymskie-morpekhi-ostanovili-kolonnu-vsu-v-kurskoy-oblasti-1140076694.html

Крымские морпехи остановили колонну ВСУ в Курской области

Крымские морпехи остановили колонну ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 03.09.2024

Крымские морпехи остановили колонну ВСУ в Курской области

Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" остановили продвижение колонны ВСУ в приграничье РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T06:24

2024-09-03T06:24

2024-09-03T09:00

министерство обороны рф

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

потери всу

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

безопасность

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/03/1140076579_20:0:1693:941_1920x0_80_0_0_6df201b860b6b997186a4fcd84224af2.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" остановили продвижение колонны ВСУ в приграничье Курской области. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.По данным военного ведомства, морпехи застали врага врасплох и уничтожили колонну украинской боевой техники, когда боевики попытались обойти российские подразделения после провальных атак "в лоб". Атака ВСУ на Курскую область6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.За минувшие сутки потери ВСУ в курской области превысили 350 боевиков и 14 единиц бронетехники. Также уничтожены три артиллерийских орудия, три пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, миномет, две пусковые установки и подвижный пункт управления ЗРК "Бук-М1", транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS и РЛС контрбатарейной борьбы ANT/PQ-50.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8900 военнослужащих, 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 549 боевых бронированных машин, 261 автомобиль, 65 артиллерийских орудий, 19 пусковых установок реактивных систем залпового огня. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:"Они ближнего боя боятся": боец с позывным "Крым" о боевиках ВСУПутин: ВС РФ делают все для восстановления нормальной жизни в приграничьеЛавров об атаке на Курскую область: обмены своей территории не обсуждаем

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), безопасность, новости сво