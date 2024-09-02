https://crimea.ria.ru/20240902/putin-vs-rf-delayut-vse-dlya-vosstanovleniya-normalnoy-zhizni-v-prigraniche-1140054509.html

Путин: ВС РФ делают все для восстановления нормальной жизни в приграничье

Путин: ВС РФ делают все для восстановления нормальной жизни в приграничье - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Путин: ВС РФ делают все для восстановления нормальной жизни в приграничье

Российские военные сделают все, чтобы восстановить нормальную жизнь в приграничных регионах, чтобы школьники могли спокойно жить и учиться. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T10:51

2024-09-02T10:51

2024-09-02T10:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Российские военные сделают все, чтобы восстановить нормальную жизнь в приграничных регионах, чтобы школьники могли спокойно жить и учиться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на классном часу "Разговор о важном" в Тыве.Путин провел открытый урок в школе №20 им. Героев Отечества в Кызыле. Перед этим президент осмотрел новое учебное заведение.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании оперштаба области обсудил вопрос организации очного обучения детей из приграничья региона. По словам Гладкова, от родителей, чьи дети с начала нового учебного года будут обучаться в дистанционном формате в школах, расположенных в 20-километровой зоне от границы, есть запрос на очное обучение за пределами Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:158 дронов над 14 регионами России: подробности ночной атаки ВСУДвенадцать многоэтажек повреждены из-за обстрелов ВСУ в ШебекиноШебекино обстреляли дважды за утро - ранены два человека

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, образование в россии, новости, день знаний, безопасность