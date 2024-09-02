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Путин: ВС РФ делают все для восстановления нормальной жизни в приграничье - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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Путин: ВС РФ делают все для восстановления нормальной жизни в приграничье
Путин: ВС РФ делают все для восстановления нормальной жизни в приграничье - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Путин: ВС РФ делают все для восстановления нормальной жизни в приграничье
Российские военные сделают все, чтобы восстановить нормальную жизнь в приграничных регионах, чтобы школьники могли спокойно жить и учиться. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T10:51
2024-09-02T10:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Российские военные сделают все, чтобы восстановить нормальную жизнь в приграничных регионах, чтобы школьники могли спокойно жить и учиться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на классном часу "Разговор о важном" в Тыве.Путин провел открытый урок в школе №20 им. Героев Отечества в Кызыле. Перед этим президент осмотрел новое учебное заведение.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании оперштаба области обсудил вопрос организации очного обучения детей из приграничья региона. По словам Гладкова, от родителей, чьи дети с начала нового учебного года будут обучаться в дистанционном формате в школах, расположенных в 20-километровой зоне от границы, есть запрос на очное обучение за пределами Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:158 дронов над 14 регионами России: подробности ночной атаки ВСУДвенадцать многоэтажек повреждены из-за обстрелов ВСУ в ШебекиноШебекино обстреляли дважды за утро - ранены два человека
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владимир путин (политик), россия, образование в россии, новости, день знаний, безопасность
Путин: ВС РФ делают все для восстановления нормальной жизни в приграничье

Военные сделают все для восстановления нормальной жизни в приграничных регионах - Путин

10:51 02.09.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Российские военные сделают все, чтобы восстановить нормальную жизнь в приграничных регионах, чтобы школьники могли спокойно жить и учиться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на классном часу "Разговор о важном" в Тыве.

"Разумеется, мы сейчас думаем и о ваших сверстниках, о ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей, которые вынуждены в силу известных обстоятельств заниматься онлайн, либо учиться в других коллективах. Военные сделают все, чтобы их нормальная жизнь восстановилась", - заявил президент.

Путин провел открытый урок в школе №20 им. Героев Отечества в Кызыле. Перед этим президент осмотрел новое учебное заведение.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании оперштаба области обсудил вопрос организации очного обучения детей из приграничья региона. По словам Гладкова, от родителей, чьи дети с начала нового учебного года будут обучаться в дистанционном формате в школах, расположенных в 20-километровой зоне от границы, есть запрос на очное обучение за пределами Белгородской области.
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