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Шебекино обстреляли дважды за утро - ранены два человека
Шебекино обстреляли дважды за утро - ранены два человека - РИА Новости Крым, 31.08.2024
Шебекино обстреляли дважды за утро - ранены два человека
Шебекино обстреляли дважды за утро - ранены два человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T10:02
2024-08-31T10:02
2024-08-31T10:02
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обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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происшествия
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Шебекино обстреляли дважды за утро - ранены два человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Позднее Гладков добавил, что Шебекино подверглось повторному обстрелу со стороны ВСУ. Ранен мирный житель. Он получил осколочные ранение правой голени. По информации губернатора, в Шебекино в результате двух обстрелов в 6 МКД, 4 коммерческих объектах и административном здании повреждены кровли, фасады и остекление. Осколками посечены 4 легковых автомобиля. От прямого попадания снаряда разрушен нежилой дом. Также произошло возгорание сухой травы, пожарные расчеты занимаются ликвидацией очага возгорания.В пятницу вечером система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, из которых семеро детей.
https://crimea.ria.ru/20240831/sk-vozbudil-ugolovnoe-delo-v-svyazi-s-atakoy-vsu-na-belgorodchinu-1140021166.html
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новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, происшествия, обстрелы белгородской области, белгородская область
Шебекино обстреляли дважды за утро - ранены два человека
Гладков: Шебекино обстреляли дважды за утро - ранены два человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Шебекино обстреляли дважды за утро - ранены два человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Женщину с различными осколочными ранениями бригада СМП доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении в ТГ-канале главы региона.
Позднее Гладков добавил, что Шебекино подверглось повторному обстрелу со стороны ВСУ. Ранен мирный житель. Он получил осколочные ранение правой голени.
По информации губернатора, в Шебекино в результате двух обстрелов в 6 МКД, 4 коммерческих объектах и административном здании повреждены кровли, фасады и остекление. Осколками посечены 4 легковых автомобиля. От прямого попадания снаряда разрушен нежилой дом. Также произошло возгорание сухой травы, пожарные расчеты занимаются ликвидацией очага возгорания.
В пятницу вечером система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, из которых семеро детей.