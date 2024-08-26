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В Белгородской области могут ограничить въезд еще в три приграничных села
В Белгородской области могут ограничить въезд еще в три приграничных села - РИА Новости Крым, 26.08.2024
В Белгородской области могут ограничить въезд еще в три приграничных села
На заседании оперштаба Белгородской области рассмотрят вопрос об ограничении въезда в три приграничных населенных пункта. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T18:10
2024-08-26T18:10
2024-08-26T18:10
вячеслав гладков
белгородская область
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. На заседании оперштаба Белгородской области рассмотрят вопрос об ограничении въезда в три приграничных населенных пункта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По данным губернатора, на заседании также обсудили вопрос организации очного обучения детей из приграничья региона.По словам Гладкова, от родителей, чьи дети с начала нового учебного года будут обучаться в дистанционном формате в школах, расположенных в 20-километровой зоне от границы, есть запрос на очное обучение за пределами Белгородской области.Также, по данным губернатора, до 1 сентября окна школ и детских садов Ракитянского и Ивнянского районов оклеят защитной бронепленкой. К 10 сентября будут готовы и остальные учреждения культуры, спорта, здравоохранения и соцзащиты.Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что с 1 сентября во всех школах города введут тренировки для отработки действий детей и педагогов в любой нештатной ситуации. В образовательные учреждения, которые будут работать в очно-дистанционном формате, допускать будут только учеников и учителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил профинансировать из бюджета тероборону в приграничьеШебекино снова под обстрелом ВСУ: ранены два человекаСложная ситуация в Белгородской области: за неделю ранены 19 человек
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, белгородская область, новости, безопасность
В Белгородской области могут ограничить въезд еще в три приграничных села
Итоги оперативного заседания правительства Белгородской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. На заседании оперштаба Белгородской области рассмотрят вопрос об ограничении въезда в три приграничных населенных пункта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"На ближайшем заседании Оперштаба рассмотрим вопрос об ограничении въезда в три приграничных населенных пункта в следующие села: Дроновка и Пороз Грайворонского горокруга, а также в Старый Хутор Валуйского горокруга", – написал он в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, на заседании также обсудили вопрос организации очного обучения детей из приграничья региона.
По словам Гладкова, от родителей, чьи дети с начала нового учебного года будут обучаться в дистанционном формате в школах, расположенных в 20-километровой зоне от границы, есть запрос на очное обучение за пределами Белгородской области.
"Планируем, что первые оправки детей начнем с начала сентября. Безусловно, в каждом муниципалитете должна быть своевременно и в полном объеме доведена информация до родителей об очном обучении школьников приграничья в безопасных регионах", – подчеркнул Гладков.
Также, по данным губернатора, до 1 сентября окна школ и детских садов Ракитянского и Ивнянского районов оклеят защитной бронепленкой. К 10 сентября будут готовы и остальные учреждения культуры, спорта, здравоохранения и соцзащиты.
Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что с 1 сентября во всех школах города введут тренировки для отработки действий
детей и педагогов в любой нештатной ситуации. В образовательные учреждения, которые будут работать в очно-дистанционном формате, допускать будут только учеников и учителей.
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