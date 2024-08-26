Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области могут ограничить въезд еще в три приграничных села - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240826/v-belgorodskoy-oblasti-mogut-ogranichit-vezd-esche-v-tri-prigranichnykh-sela-1139890451.html
В Белгородской области могут ограничить въезд еще в три приграничных села
В Белгородской области могут ограничить въезд еще в три приграничных села - РИА Новости Крым, 26.08.2024
В Белгородской области могут ограничить въезд еще в три приграничных села
На заседании оперштаба Белгородской области рассмотрят вопрос об ограничении въезда в три приграничных населенных пункта. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T18:10
2024-08-26T18:10
вячеслав гладков
белгородская область
новости
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/16/1139795728_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d9fb6c2fbb4887d7d4064483f7f6f918.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. На заседании оперштаба Белгородской области рассмотрят вопрос об ограничении въезда в три приграничных населенных пункта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По данным губернатора, на заседании также обсудили вопрос организации очного обучения детей из приграничья региона.По словам Гладкова, от родителей, чьи дети с начала нового учебного года будут обучаться в дистанционном формате в школах, расположенных в 20-километровой зоне от границы, есть запрос на очное обучение за пределами Белгородской области.Также, по данным губернатора, до 1 сентября окна школ и детских садов Ракитянского и Ивнянского районов оклеят защитной бронепленкой. К 10 сентября будут готовы и остальные учреждения культуры, спорта, здравоохранения и соцзащиты.Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что с 1 сентября во всех школах города введут тренировки для отработки действий детей и педагогов в любой нештатной ситуации. В образовательные учреждения, которые будут работать в очно-дистанционном формате, допускать будут только учеников и учителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил профинансировать из бюджета тероборону в приграничьеШебекино снова под обстрелом ВСУ: ранены два человекаСложная ситуация в Белгородской области: за неделю ранены 19 человек
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/16/1139795728_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e723486da0b430eba7984f32ddb15edb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, белгородская область, новости, безопасность
В Белгородской области могут ограничить въезд еще в три приграничных села

Итоги оперативного заседания правительства Белгородской области

18:10 26.08.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрелы Шебекино
Обстрелы Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. На заседании оперштаба Белгородской области рассмотрят вопрос об ограничении въезда в три приграничных населенных пункта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На ближайшем заседании Оперштаба рассмотрим вопрос об ограничении въезда в три приграничных населенных пункта в следующие села: Дроновка и Пороз Грайворонского горокруга, а также в Старый Хутор Валуйского горокруга", – написал он в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, на заседании также обсудили вопрос организации очного обучения детей из приграничья региона.
По словам Гладкова, от родителей, чьи дети с начала нового учебного года будут обучаться в дистанционном формате в школах, расположенных в 20-километровой зоне от границы, есть запрос на очное обучение за пределами Белгородской области.

"Планируем, что первые оправки детей начнем с начала сентября. Безусловно, в каждом муниципалитете должна быть своевременно и в полном объеме доведена информация до родителей об очном обучении школьников приграничья в безопасных регионах", – подчеркнул Гладков.

Также, по данным губернатора, до 1 сентября окна школ и детских садов Ракитянского и Ивнянского районов оклеят защитной бронепленкой. К 10 сентября будут готовы и остальные учреждения культуры, спорта, здравоохранения и соцзащиты.
Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что с 1 сентября во всех школах города введут тренировки для отработки действий детей и педагогов в любой нештатной ситуации. В образовательные учреждения, которые будут работать в очно-дистанционном формате, допускать будут только учеников и учителей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин поручил профинансировать из бюджета тероборону в приграничье
Шебекино снова под обстрелом ВСУ: ранены два человека
Сложная ситуация в Белгородской области: за неделю ранены 19 человек
 
Вячеслав ГладковБелгородская областьНовостиБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:43В Севастополе все избирательные участки оснащены убежищами
18:31Площадь пожара в Феодосии увеличилась до 150 гектаров – МЧС
18:10В Белгородской области могут ограничить въезд еще в три приграничных села
17:37Макрон сделал заявление по поводу задержания Павла Дурова
17:31За неделю в Севастополе установили 135 мобильных укрытий
17:08Электроснабжение в Севастополе восстановлено в полном объеме
17:02Репетитора из Севастополя заочно осудили на 20 лет за растление девочки
16:43На Севастополь обрушится дождь с грозой
16:32В Крыму девочка не получает жизненно важных лекарств - СК ведет проверку
16:19Зафиксирован сбой в энергосистеме общего блока Украина – Молдова
16:12В Севастополе к учебному году готовы 160 школ из 170
15:57В Севастополе сбой в подаче электроэнергии – Развожаев
15:54Семь человек в больнице после пожара на нефтезаводе в Омской области
15:46Путин поручил профинансировать из бюджета тероборону в приграничье
15:37Смерчи и затяжные ливни с градом идут на Кубань
15:22На дороге Феодосия – Орджоникидзе из-за пожара ограничено движение
15:10Ситуация в Курской области: новые данные Минобороны
15:02В Феодосии слышна стрельба
14:48"Жарко и тяжело дышать": почти 400 человек борются с огнем под Феодосией
14:39Объекты ГТС и склады западных ракет – какие объекты поражены на Украине
Лента новостейМолния