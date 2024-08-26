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Путин поручил профинансировать из бюджета тероборону в приграничье
Путин поручил профинансировать из бюджета тероборону в приграничье - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Путин поручил профинансировать из бюджета тероборону в приграничье
Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить из госбюджета средства на финансирование подразделений территориальной обороны в Курской,... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T15:46
2024-08-26T15:46
2024-08-26T15:46
владимир путин (политик)
новости
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курская область
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить из госбюджета средства на финансирование подразделений территориальной обороны в Курской, Брянской и Белгородской областях. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.Также российский лидер поручил направить из федерального бюджета средства для компенсации ущерба, нанесенного промышленным и сельскохозяйственным предприятиям приграничных регионов.Кабмину также поручено выработать механизмы, предусматривающие очное обучение эвакуированных детей в школах в других регионах, а также рассмотреть вопрос об организации дистанционного обучения.Белгородская, Брянская и Курская области также должны получить оперативную помощь в подготовке к отопительному сезону.Кроме того, президент поручил правительству обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате ЧС в приграничье.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти двести семей из Курской области получили сертификаты на жилье"Там постоянные атаки и страшно": семьи из Курской области прибыли в КрымНа защиту приграничья России выделят дополнительные силы – Белоусов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), новости, кремль, белгородская область, брянская область, курская область, правительство россии
Путин поручил профинансировать из бюджета тероборону в приграничье
Путин поручил финансировать из госбюджета территориальную оборону в приграничных регионах
СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить из госбюджета средства на финансирование подразделений территориальной обороны в Курской, Брянской и Белгородской областях. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
"Обеспечить финансирование за счет средств федерального бюджета подразделений территориальной обороны Белгородской, Брянской и Курской областей, исходя из численности таких подразделений, в том числе финансирование осуществления денежных выплат лицам, входящим в эти подразделения, и оснащения таких подразделений", – говорится в документе.
Также российский лидер поручил направить из федерального бюджета средства для компенсации ущерба, нанесенного промышленным и сельскохозяйственным предприятиям приграничных регионов.
Кабмину также поручено выработать механизмы, предусматривающие очное обучение эвакуированных детей в школах в других регионах, а также рассмотреть вопрос об организации дистанционного обучения.
Белгородская, Брянская и Курская области также должны получить оперативную помощь в подготовке к отопительному сезону.
Кроме того, президент поручил правительству обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате ЧС в приграничье.
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