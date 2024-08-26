https://crimea.ria.ru/20240826/putin-poruchil-profinansirovat-iz-byudzheta-teroboronu-v-prigraniche-1139886197.html

Путин поручил профинансировать из бюджета тероборону в приграничье

Путин поручил профинансировать из бюджета тероборону в приграничье - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Путин поручил профинансировать из бюджета тероборону в приграничье

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить из госбюджета средства на финансирование подразделений территориальной обороны в Курской,... РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T15:46

2024-08-26T15:46

2024-08-26T15:46

владимир путин (политик)

новости

кремль

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брянская область

курская область

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить из госбюджета средства на финансирование подразделений территориальной обороны в Курской, Брянской и Белгородской областях. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.Также российский лидер поручил направить из федерального бюджета средства для компенсации ущерба, нанесенного промышленным и сельскохозяйственным предприятиям приграничных регионов.Кабмину также поручено выработать механизмы, предусматривающие очное обучение эвакуированных детей в школах в других регионах, а также рассмотреть вопрос об организации дистанционного обучения.Белгородская, Брянская и Курская области также должны получить оперативную помощь в подготовке к отопительному сезону.Кроме того, президент поручил правительству обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате ЧС в приграничье.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти двести семей из Курской области получили сертификаты на жилье"Там постоянные атаки и страшно": семьи из Курской области прибыли в КрымНа защиту приграничья России выделят дополнительные силы – Белоусов

белгородская область

брянская область

курская область

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2024

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владимир путин (политик), новости, кремль, белгородская область, брянская область, курская область, правительство россии